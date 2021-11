Prost, Jenseits: "Die Verurteilung des Lukullus" in Stuttgart

Natürlich wäre die Welt besser, wenn wir alle Gewaltherrscher, alle narzisstischen Diktatoren, alle rücksichtslosen Kriegsherren mit einem Knopfdruck auf den Mond schießen könnten. Und so hebt denn am Ende dieses Opernabends tatsächlich eine rosarote Untertasse ab Richtung Weltraum, an Bord der römische Feldherr Lukullus, der in seinem Leben so einiges angerichtet hat: Neben den sprichwörtlichen delikaten Speisen mit Lamm, Wild und Fisch leider auch blutige Belagerungen, grausige Eroberungen und hemmungslose Raubzüge.

Römischer Top-Manager auf Ego-Trip

Der Mann hat allenfalls seinen viel beschäftigten Koch auf seiner Seite, vielleicht noch die Liebhaber von Kirschbäumen, wo er dieses Obst doch aus dem Osten nach Europa gebracht haben soll, aber für alle anderen ist er ein Tyrann, ein Schlächter, ein aufgeblasener römischer Top-Manager auf Egotrip.