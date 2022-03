Propaganda: Russischer Insider erklärt die wirksamsten Methoden

Es gibt weiße, graue und schwarze Propaganda, erklärt Ex-Journalist Wladmir Jakowlew (63) im russischsprachigen Online-Portal "The Insider". Letztere sei am wirksamsten, denn im Gegensatz zu realitätsnaher "weißer" und halbwahrer "grauer" halte sich "schwarze" Propaganda überhaupt nicht mehr an Fakten und sei damit völlig frei in der Wahl ihrer Mittel. Für sie gilt das Zitat des berüchtigten NS-"Volksaufklärers" Joseph Goebbels, der mal sinngemäß sagte, es gebe keine gute und schlechte Propaganda, sondern nur wirksame und unwirksame: "Sie soll nicht anständig sein, sondern zum Erfolg führen."

Jakowlew stammt aus einer Journalisten-Dynastie und ist der Enkel eines Geheimdienst-Manns. Er studierte in Moskau Publizistik, arbeitete zu Sowjetzeiten für propagandistische Blätter, widmete sich in den neunziger Jahren esoterischen Themen und verehrte den damals modischen New-Age-Dichter Carlos Castaneda, ging dann in die Wirtschaft, wurde Medienmanager und war Mitbegründer und Chefredakteur der regierungskritischen Wirtschaftszeitung "Kommersant". Sein damaliges Motto: "Die einzigartige berufliche Fähigkeit eines Journalisten besteht darin, Sinnvolles interessant zu machen." Seit einigen Jahren lebt er in Israel.

Schmutzig und skandalös: "Fauler-Hering"-Methode

Professionelle Propaganda habe vielfältige Möglichkeiten, so Jakowlew, die vor allem darauf abzielten, in Kriegszeiten den Gegner zu verwirren und zu demotivieren. Die entsprechende Abteilung an der Moskauer Journalisten-Uni sei für ihre Geheimniskrämerei bekannt gewesen. Vier Hauptformen seien dort unterrichtet und im Alltag besonders häufig angewendet worden, offenkundig auch im aktuellen Krieg.

So nennt Jakowlew die "Fauler-Hering"-Methode, die in Deutschland eher unter dem Stichwort "Irgendwas bleibt immer hängen" bekannt ist: "Es wird eine absolut falsche Anschuldigung erhoben. Es ist wichtig, dass sie so schmutzig und skandalös wie möglich ist. Das funktioniert gut, zum Beispiel Diebstahl oder, sagen wir, Kindesmissbrauch oder Mord, vorzugsweise aus Habgier. Der Zweck des 'faulen Herings' besteht keineswegs darin, den Vorwurf zu beweisen, sondern eine breite öffentliche Diskussion auszulösen."

Beliebt sei zum Beispiel, Personen zu unterstellen, sie seien einer "faschistischen oder nationalsozialistischen Ideologie" verfallen: "Schon allein die Tatsache der Debatte, und nicht, ob er wirklich Nazi ist, kompromittiert den Angeklagten. Insofern kann die Methode rein propagandistisch als erfüllt gelten."

Eine "Große Lüge" muss schockieren

Zweite Spielart sei die "Große Lüge"-Variante. Sie bestehe im Kern darin, dem Publikum eine "monströse und schamlose Lüge mit einem Höchstmaß an Selbstvertrauen" aufzutischen. Sie müsse derart monumental sein, "dass es fast unmöglich ist zu glauben, dass man so etwas erfinden" könne: "Die Kunst dabei ist, mit absolut falschen Informationen einen Schockeffekt zu erzeugen, beim Leser, Zuhörer oder Betrachter eine starke Angst auszulösen, die dann entgegen aller Argumente der Logik und Vernunft seine Ansichten für lange Zeit bestimmen wird. Die klassische Verwendung dieser Methode besteht darin, verschiedene Arten von schrecklichen Bedrohungen oder schändlichen Plänen des Feindes falsch zu beschreiben."

Sehr wirksam sei auch der "Absolute Beweis": "Anstatt etwas zu beweisen, präsentiert man systematisch das, von dem man das Publikum überzeugen will, als etwas Offensichtliches, Selbstverständliches, das daher von der großen Mehrheit der Bevölkerung bedingungslos mitgetragen wird." Hilfreich seien dabei "Umfrageergebnisse", deren Stichprobe und Herkunft im Dunklen blieben.

Illusion, für "hohe moralische Werte" zu stehen

Zu den eher traditionellen, aber durchaus erfolgversprechenden Methoden gehöre auch die Erzählung vom "Unbekannten Helden": "Ihr Wesen liegt in der falschen Verherrlichung der Aktionen der eigenen Truppen. Bei aller äußerlichen Banalität hat diese Methode die tiefsten psychologischen Wurzeln." Deshalb gebe es grundsätzlich "keine Invasoren, nur Befreier", und keine "Besatzer, nur Retter": "Der einzige Weg, den natürlichen Widerstand eines Menschen gegen Krieg zu überwinden, besteht darin, in ihm die Illusion zu erzeugen, für hohe moralische Werte, für Gerechtigkeit, für die Rettung der eigenen Prinzipien zu kämpfen, die in Schwierigkeiten sind, die die Grausamkeit und Unmenschlichkeit des Geschehens rechtfertigen."

So komplex die einzelnen Propaganda-Methoden auch seien, ihre Abwehr sei vergleichsweise einfach: "Absoluter Schutz vor den Auswirkungen spezieller Propaganda besteht darin, sich jeder Information zu widersetzen, die Hass und gegenseitige Zwietracht kultiviert."