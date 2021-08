"Promising Young Woman" ist ein überzeichneter Rache-Thriller

Wie furchtbar fern sie doch erscheinen, die Zeiten im Club. Dröhnende Beats aus den Boxen, tanzende Körper im Stroboskoplicht, das eine unwirkliche Parallelwelt zaubert. Denn nüchtern betrachtet ist die ekstatische Menge oft ziemlich zugedröhnt, und je später der Abend, desto unschöner wird der Anblick: Alkoholleichen hängen an der Bar, stolpern über ihre eigenen Füße und wenn sie weiblich und allein unterwegs sind, fallen sie eher selten einem galanten Ritter in die Arme. Die vorgeblichen Retter in der Not verfolgen oft nur ein Ziel – was zu Interaktionen führen kann, die nicht auf Einvernehmlichkeit basieren.

Cassie, die Hauptfigur in "Promising Young Woman", hat diese Spielchen nur allzu oft beobachtet. Deshalb zieht sie als Racheengel durch die Nacht: Die 30-Jährige tut, als wäre sie heillos betrunken, lässt sich von wildfremden Männern abschleppen, lotet deren Grenzen aus und konfrontiert sie mitten im Geschehen mit der Tatsache, dass ihre scheinbar willenlose Cluberrungenschaft stocknüchtern und stinksauer ist.

Porträt einer vereinzelten Heldin

Soweit die Basis von "Promising Young Woman". Allzu viel verraten wird damit nicht, denn das ungewöhnliche Hobby von Cassie wird bereits in der Eröffnungsszene ausführlich beleuchtet. Von hier an taucht der Hybrid aus Rachethriller und schwarzer Komödie immer tiefer in die Psyche einer traumatisierten Frau. Nur häppchenweise gibt der Film preis, warum die ehemalige Medizinstudentin ihre vielversprechende Zukunft aufgegeben hat und ihren scharfen Verstand dazu nutzt, ihre geheime Mission zu verfolgen.

Cassie ist keine auf den ersten Blick erkennbare Femme Fatale. Sie führt ein latent schizophrenes Doppelleben: Tagsüber arbeitet sie als ambitionslose Angestellte in einem surreal pastellfarben leuchtenden Coffeeshop irgendwo in Ohio. Abends verschanzt sie sich im plüschigen Schutz des Elternhauses im abgedunkelten Kinderzimmer, tüftelt an ihrer aufs Wochenende beschränkten Gesellschaftsstudie und versinkt in düsteren Gedanken.