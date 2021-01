Projekt "Eurograph": Jeder Buchstabe macht gute Laune

Eurograph, dieses Projekt vom Centre Français de Berlin, funktioniert wie ein erweitertes Online-Wörterbuch – und soll wohl nebenbei auch noch das spielerische Erlernen der Fremdsprache fördern: Ich gebe ein Wort auf Französisch oder Deutsch ein und dann buchstabiert mir die Maschine das Wort nach und nach durch: Jeder Buchstabe ist ein Videoclip, von vielen der 26 Buchstaben unseres Alphabets gibt es mehrere Clips, insgesamt sind es 52 von 52 Künstlerinnen und Künstlern aus Frankreich und Deutschland.

Der Selbstversuch mit Corona

Mit einem Wort, das heute kaum einer mehr hören kann und will, haben wir angefangen: Corona. Der Spaß fängt schon beim ersten Buchstaben an: "C comme Contemplation – Betrachtung". Und schon beginnt ein Video, auf dem eine sich in einem bodenlangen rosa Rüschenkleid drehende Tänzerin zu sehen ist, die von weißen Flocken umschneit wird als bewegte sie sich in einer Schneekugel. Wunderschön!