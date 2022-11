Programmkinos freuen sich über Prämien in Rekordhöhe

Die Freude war groß bei Diana Schmeltzer, der Kinochefin vom KuK in Schweinfurt, als sie von der diesjährigen Kinoprogrammförderprämie erfuhr. Das kleine Programmkino gegenüber der FH in Schweinfurt bekommt dieses Jahr 15.000 statt wie in den vergangenen Jahren 7.500 Euro. "Erstmal ist es eine Anerkennung für die Anstrengungen, die wir alle in der Kinobranche im vergangenen Jahr unternommen haben", sagt sie. "Das ist eine wichtige Geldspritze für unseren kleinen Betrieb. Deshalb haben wir uns natürlich wahnsinnig gefreut."

Schweres Jahr für die Kinobranche

Im Juli endete der zweite Lockdown, ab da gab es ständig wechselnde Vorschriften. Außerdem waren viele Gäste natürlich noch sehr vorsichtig. Dabei gab es 2021 jede Menge Programmhöhepunkte wie "Nomadland", ein Film über eine amerikanische Wanderarbeiterin oder die beiden Literaturverfilmungen "Schachnovelle" und "Fabian". "Wir haben vergangenes Jahr vorsichtiger Filme ausgesucht, weil weniger Zuschauer kamen. Gleichzeitig gab es eine wesentlich höhere Zahl an Filmen, die durch den Lockdown verschoben wurden", sagt die Kinoleiterin.

Wichtige Geldspritze aus München

40 Prozent weniger Kinobesucher, als in einem normalen Jahr, schätzt die Kinochefin. Das KuK in Schweinfurt hat zwei Kinosäle, einen mit 100, einen mit 150 Plätzen. Aus Kostengründen hat das kleine Programmkino, das dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, nur vier Tage die Woche auf. Anders ließe sich der Betrieb mit zwei Festangestellten und sechs Aushilfen nicht aufrechterhalten. Deshalb ist die Geldspritze aus München dieses Jahr noch wichtiger als sonst. Das hat auch die Politik erkannt. An insgesamt 91 Programmkinos in Bayern werden 1,35 Millionen Euro ausgeschüttet.

Zusätzliche Mittel vom Freistaat Bayern

450.000 Euro stammen aus den regulären Fördergeldern des FilmfernsehFonds. Zusätzlich wurden dieses Jahr vom Bayerischen Landtag einmalig Haushaltsmittel von 900.000 Euro zur Verfügung gestellt. Deshalb ist nicht nur die Gesamthöhe deutlich höher als im letzten Jahr, sondern auch die einzelnen Prämien. Die Spitzenprämie von 30.000 Euro geht an die City-Atelier Kinos in München. Neben den KuK in Schweinfurt werden noch zehn weitere Programmkinos in Unterfranken ausgezeichnet: Casino in Aschaffenburg, Stadtsaal Lichtspiele in Bad Königshofen, Kino Passage in Erlenbach am Main, Burg-Lichtspiele in Karlstadt, Roxy in Kitzingen, Movie im Luitpoldhaus in Marktheidenfeld, Schloss-Theater in Miltenberg, Casablanca in Ochsenfurt, Central im Bürgerbräu in Würzburg und Capitol-Theater in Zeil am Main.

Kinoförderung nicht nur in den großen Städten

Ziel der Kinoförderung ist es, dass überall in Bayern attraktive Spielstätten und ein anspruchsvolles Programmangebot zu finden sind. Seit Beginn der Pandemie haben das Bayerische Staatsministerium für Digitales und der FFF Bayern die Kinos, die insgesamt zwei Mal komplett schließen mussten und viele Monate nur unter hohen Auflagen geöffnet blieben, immer wieder intensiv unterstützt.