Programm für 15. Blues- und Jazzfestival in Bamberg steht

In Bamberg steht nun das Programm für das 15. Blues- und Jazzfestival. Das kostenlose Musikevent findet vom 5. bis zum 15. August statt und zählt zu den großen Open-Air-Blues- und Jazzfestivals in Bayern.

Musik für umme: 100.000 Besucher erwartet

Insgesamt sind nach Angaben des Stadtmarketings Bamberg rund 60 Live-Konzerte geplant. Nach dem Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen werden in diesem Sommer wieder mehr 100.000 Besucher zu den Live-Events erwartet. Die Hauptspielorte des mehrtägigen Festivals sind die Böhmerwiese in der Bamberger Gärtnerstadt und der Maxplatz. Auch im Landkreis Bamberg finden Konzerte statt.

Teilnehmen werden unter anderem die Songwriterin Julia Neigel (früher: Jule Neigel), die Hamburger Sängerin Miu, die polnische Jazzmusikerin Kinga Glyk, die fränkischen Blues-, Soul- und Rocksänger Andreas Kümmert und Tony Bulluck sowie das australische Indiefolk Trio "Sons of the east" und die britisch-kanadische Band "Cutting Crew". Letztere wurde in den 1980er-Jahren vor allem mit dem Song "Died in Your Arms" bekannt.

Auch Rapcombo "Bambägga" am Start

Die Mischung bringt's, getreu diesem Motto ist das Angebot an Musikrichtungen breit gefächert. Aus der Region steht so zum Beispiel die Bamberger Rapcombo "Bambägga" auf dem Spielplan, aus dem Norden Deutschlands kommen "The Bluesanovas". 2015 haben sie sich gegründet und auf vielen Bluesfestivals gehören sie seit dem zum festen Programm.

Die Gesamtkosten des Festivals belaufen sich nach ersten Berechnungen auf 250.000 Euro. Trotzdem, so Stadtmarketing-Chef Klaus Stieringer, bleibe auch in diesem Jahr der Eintritt kostenfrei. "Die Verbindung aus internationalen Stars und regionalen Geheimtipps bleibt das eigentliche Erfolgsgeheimnis des Festivals", so Stieringer weiter.

Zusatzkonzerte beim KUFA-Sommerfest

Am Samstag, 30.07.22 und am Sonntag, 31.07.22 sind zwei zusätzliche Konzerte auf dem Gelände der Kulturfabrik KUF (Kultur für alle) in der Ohmstraße geplant. Auch hier gibt es ein abwechslungsreiches Programm unter anderem mit "Vollgas Connected", "Eulenvolk", "Skyline Green", "The Dixie hot Licks" und der Gypsy-Blues-Band "Oporto". Auch hier ist der Eintritt frei.

Das Event in Bamberg bezeichnet Stadtmarketing-Chef Klaus Stieringer als das größte eintrittsfreie Open-Air Blues- und Jazzfestival Europas. Seit 2007 wird es in der Domstadt organisiert. Das Namensrecht trägt erstmals in diesem Jahr die Sparda-Bank Nürnberg. Nur durch viele weitere Sponsoren ist es möglich, das Festival so zu finanzieren, dass es keinen Eintritt kostet.