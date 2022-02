"Neugierige Ohren": Procol-Harum-Sänger Gary Brooker ist tot

Gary Brooker sei ein unersetzlicher "Leuchtkörper" im Musikgeschäft gewesen, heißt es im Nachruf auf der offiziellen Website der Band Procol-Harum. Seit den frühesten Duetten im Jugendalter mit seinem Vater und ersten Auftritten mit der Band "The Paramounts" im Londoner Southend sei der Sänger auf seine Individualität bedacht gewesen. Tatsächlich bekam die Schülerband schon früh einen Vertrag mit der EMI und hatte im Januar 1964 mit "Poison Ivy" (Giftiger Efeu) einen ersten Hit. Die Bedingungen dafür waren "perfekt": Brooker hatte nicht nur eine anständige Klavierausbildung bekommen, sondern konnte seinem Vater dabei zuschauen, wie der in einem Luxushotel in Southend-on-Sea in Essex das dortige Orchester Abend für Abend in Schwung brachte.

"Gesegnet mit neugierigen Ohren"

Der Song "A Whiter Shade of Pale", 1967 veröffentlicht, sei bis heute Hymne des "Sommers der Liebe", obwohl das Lied so ganz anders gewesen sei als alles, was damals "in Mode" war. Im Übrigen unterscheide sich der Hit auch von allem anderen, was Brooker komponiert habe. So oder so wurde der Song die kommerziell erfolgreichste jemals veröffentlichte Single mit 10 Millionen verkauften Exemplaren. Bei der ersten Verleihung der Brit Awards 1977 wurde der Titel nach Angaben der BBC als "bester" Hit aller britischen Pop-Singles seit 1952 ausgezeichnet.

Und das ist nicht alles: 2009 sei "A Whiter Shade of Pale" zum meist gespielten Song der britischen Radiosender in den letzten 75 Jahren geworden: "In diesem Moment wussten wir, dass wir was Besonderes zustande gebracht hatten", so Brooker Jahre später. In einem Interview sagte er, dass er beim Komponieren von den großen Barock-Vorbildern Bach und Händel beeinflusst war, speziell von einer Aufnahme des Jacques Louissier Trios ("Play Bach").

Gary Brooker komponierte nicht auf "Knopfdruck"

Die Band habe immer versucht, sich niemals zu wiederholen und Brookers sanfte Stimme und Klavierspiel seien letztlich die einzigen Konstanten in der über fünfzigjährigen Bandgeschichte gewesen. Vorbilder von Brooker waren weniger klassisch ausgerichtete Künstler, wie gelegentlich behauptet wird, sondern vielmehr Blues-Größen wie Ray Charles und Little Richard: "Gesegnet mit neugierigen Ohren, erfreute er sich an allen möglichen Musikstilen und genoss die postmoderne Freude am Zusammensetzen vorhandener Motive zu neuen Texturen", so seine Kollegen im Nachruf. Auf Knopfdruck habe er nie gearbeitet, sondern immer bis zu einer "Inspiration" gewartet.