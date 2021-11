Prix Goncourt 2021 geht an Mohamed Mbougar Sarr aus Senegal

Der Roman "La plus secrète mémoire des hommes" (deutsch: "Die geheimste Erinnerung der Menschen") erzählt die Geschichte eines jungen Literaten aus dem Senegal. Er entdeckt in Paris ein legendäres Buch aus dem Jahr 1938 und begibt sich auf die Spuren des Autors, der auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Der Roman von Mohamed Mbougar Sarr wurde bisher in 22 Sprachen übersetzt. In Deutschland sicherte sich der Verlag Hanser die Verwertungsrechte mit einem sechsstelligen Betrag.

Der 1990 in Dakar geborene Mohamed Mbougar Sarr lebt heute in Frankreich und gehört zu den jüngsten Autoren, die mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wurden. Es ist das vierte Buch des bereits mehrfach prämierten Literaten.

Prix Goncourt: Symbolisch dotierte Auszeichnung

Obwohl der Prix Goncourt nur symbolisch mit 10 Euro dotiert ist, beschert der wichtigste französische Literaturpreis den ausgezeichneten Romanen in der Regel eine Millionen-Auflage. Er wird seit 1903 vergeben.