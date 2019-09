Privat war Max ein Ekel: "Die Schattenkaiserin" in Innsbruck

Alle Achtung, das ist mutig: Da feiern sie ein ganzes Jahr lang in Tirol ihren Kaiser Maximilian I. (1459 - 1519) zu dessen 500. Todestag in aller Pracht, und dann stellt sich heraus: Privat war er ein Ekel. Auf der Bühne des Innsbrucker Landestheaters kommt er jedenfalls nicht besonders sympathisch rüber, weil er seine zweite Frau Bianca Maria Sforza, die titelgebende "Schattenkaiserin", auf Abstand hält und ignoriert, wo er kann. Sie darf in Worms und Innsbruck versauern, auch mal als Geisel für die Gläubiger herhalten, während er in der Welt Politik macht, Kriege führt und Geliebte bei Laune hält. War in der Renaissance natürlich völlig normal, geht im Musical aber gar nicht.

Stark überzuckerter Pathos-Brei

Und das ist das Hauptproblem dieser enorm aufwändigen, unbedingt sehenswerten Produktion. Als historischer Bilderbogen ist der dreieinhalbstündige Abend zu überfrachtet, zu wirklichkeitsfremd und auch zu anstrengend, als Musical fehlen ihm eindeutig Humor und die musikalische Abwechslung: Die Komponisten Jürgen Tauber und Oliver Ostermann orientierten sich an der Hollywood-Filmmusik der fünfziger Jahre, auch am Schmalz von Andrew Llyod Webber, aber leider viel zu wenig an der Tanzmusik der Renaissance, auch, wenn sie nach eigener Aussage eine "bekannte Melodie" des frühen 16. Jahrhunderts zitiert haben. Dabei hat Mittelalter-Rock doch gerade Hochkonjunktur! Schade, da wäre sehr viel mehr möglich gewesen. So blieb es beim stark überzuckerten Pathos-Brei, der selten zu Herzen ging.