Pritzker-Preis 2021 für Anna Lacaton und Jean-Philippe Vassal

In den Lebensläufen, die das Pritzker-Institut veröffentlichte, heißt es, das Architektenpaar lehne den Abriss von Sozialwohnungen prinzipiell ab. So hätten sie 530 Wohnungen in Bordeaux "von innen nach außen" nach den Bedürfnissen der Bewohner instand gesetzt: "Wir sehen das Bestehende nicht als Problem", so Anne Lacaton. "Wir waren in Gegenden, wo die Häuser abgerissen worden wären, und wir haben dort Menschen angetroffen, Familien, die dennoch an ihrem Zuhause hingen, auch, wenn die Wohnsituation nicht die beste war."

"Für uns ist Abriss Gewalt"

Nach Auffassung von Lacaton ist es allemal besser, etwas zu "transformieren" als zu zerstören: "Abriss ist die einfachste und schnellste Lösung. Es ist in mehrfacher Hinsicht Verschwendung – von Energie, von Material, von Tradition. Im Übrigen hat er schädliche gesellschaftliche Auswirkungen. Für uns ist das Gewalt." Wichtig ist den beiden Architekten auch Flexibilität, was sie bei einer ENA-Hochschule in Nantes unter Beweis stellten. Mit Polycarbonat-Wänden und Schiebetüren ermöglichten sie ein Flächenwachstum, das sich den Studentenzahlen anpasste. Eine gigantische Fußgänger-Rampe, die zum voll nutzbaren Dach hinaufführt, wurde als Begegnungsort konzipiert.