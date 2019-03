Pritzker-Preis 2019 für japanischen Architekten Arata Isozaki

Der Japaner Arata Isozaki hat den diesjährigen Pritzker-Preis und damit die höchste Auszeichnung für Architektur gewonnen. Für die Jury des Pritzker-Preises steht Arata Isozaki für eine Architektur, die sowohl global als auch lokal denkt. Und die am Austausch zwischen den Kulturräumen und Traditionen interessiert ist. Isozaki sei ein "vielseitiger, einflussreicher und wahrhaft internationaler Architekt", heißt es in der Jury-Begründung. "Mit profunder Kenntnis der Architekturgeschichte und -theorie ebenso wie der Avantgarde" habe Isozaki sich nie mit dem Erreichten zufriedengegeben: "Seine Suche nach bedeutungsvoller Architektur zeigt sich in seinen Gebäuden, die bis heute stilistischen Kategorien trotzen."

Die frühe Erfahrung einer zerstörten Stadt

Auch für seine Förderung junger Architekten wird Isozaki gewürdigt, der nicht nur durch seine Bauten, sondern auch durch Ausstellungen und Veröffentlichung die internationale Architektur geprägt habe. Isozaki, der achte Preisträger aus Japan, habe als einer der ersten japanischen Architekten außerhalb seines Landes gebaut in einer Zeit, als westliche Gesellschaften eher den Osten beeinflussten, sagte Tom Pritzker, Vorsitzender der Hyatt Foundation. Die Stiftung mit Sitz in Chicago steht hinter dem mit 100.000 Dollar dotierten Preis.

Arata Isozaki wurde 1931 in Ōita auf der japanischen Insel Kyushu geboren. Dass Architektur verletzlich und vergänglich ist, hat er schon als Jugendlicher erfahren: Isozaki war 14 Jahre alt, als Hiroshima und Nagasaki bombardiert wurden. Eine prägende Erfahrung, wie er später sagte: "Als ich alt genug war, um ein Verständnis der Welt zu entwickeln, wurde meine Heimatstadt niedergebrannt. Am gegenüberliegenden Meeresufer wurde die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen, so dass ich in der Nähe von Ground Zero aufgewachsen bin. Alles lag in Ruinen, es gab keine Gebäude, nicht einmal mehr eine Stadt." Seine erste Erfahrung mit Architektur sei also eine der Abwesenheit von Architektur gewesen – was ihn dazu gebracht habe, darüber nachzudenken, wie Menschen ihre Häuser und Städte wiederaufbauen könnten.