Prinzip in Gefahr: Immer mehr Museen verscherbeln Kunstobjekte

Während also renommierte Institutionen und Firmen Kunst verkaufen müssen, nutzen andere die unübersichtliche Lage, um unauffällig die Liquidität zu erhöhen. Das Kunstmuseum in Baltimore sorgt damit gerade für unrühmliche Schlagzeilen, weil es mit der Veräußerung von drei Kunstwerken insgesamt rund 73 Millionen Dollar erlösen will - und zwar nicht, um sich in der Pandemie über die Runden zu retten, sondern um die Gehälter der Mitarbeiter zu erhöhen, die Sammlung aufzupeppen und Besuchern zeitweise freien Eintritt zu ermöglichen. So jedenfalls wurde es in einer Pressemitteilung am 2. Oktober angekündigt.

"Krisengewinnler" ergreifen die Gelegenheit

Das sorgt in den Vereinigten Staaten für ungewöhnlich viel Aufsehen. Zeitungen wie die "Los Angeles Times" sprechen von "Krisengewinnlern". Grund dafür: Die "American Alliance of Museums" (AAM) hatte Mitte April verfügt, dass die Mitglieds-Museen zwei Jahre lang Kunst aus ihren Sammlungen verkaufen dürfen, um durch Corona entstehende Einnahmeausfälle abzufedern. Ausnahmsweise, denn eigentlich hatte die AAM 2019 beschlossen, dass Kunstverkäufe aus Museumsbeständen niemals aus rein finanziellen Gründen erfolgen dürfen. Jetzt, wo diese Regel aufgeweicht wurde, kennen einige Sammlungen kein Halten mehr. In Baltimore stehen Andy Warhols überdimensionaler Siebdruck "Das letzte Abendmahl" nach Leonardo da Vinci zum Verkauf - erwartet werden dafür vierzig Millionen Dollar - sowie jeweils ein Werk des Minimalisten Brice Marden und des abstrakten Malers Clyfford Still. Die Auktion bei Sotheby´s ist für den 28. Oktober anberaumt.

Grundprinzip von Kunstmuseen in Gefahr?

Nach Angaben der "Los Angeles Times" haben neuerdings auch das San Francisco Museum of Modern Art, das Brooklyn Museum, das Palm Springs Art Museum und das Everson Museum of Art im Bundesstaat New York bereits "zugeschlagen" und Teile ihrer Sammlungen zu Geld gemacht. Das Everson Museum verhökerte einen Jackson Pollock für zwölf Millionen Dollar, das Brooklyn Museum musterte zwölf Bilder aus, darunter Werke von Cranach, Courbet und Corot. Kritiker sehen dadurch das traditionelle Grundprinzip eines Kunstmuseums in Gefahr, wonach der Bestand bewahrt statt vermarktet werden sollte. Kein Wunder, dass die Geldgeber des Museums in Baltimore jetzt gegen die dortigen Veräußerungs-Pläne protestieren.