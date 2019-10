Prinz Ludwig von Bayerns Flüchtlingsarbeit in Afrika

Seine Vorfahren haben Schlösser gebaut, Prinz Ludwig investiert in Menschen. Einen Großteil des Jahres verbringt der Wittelsbacher in Afrika, um junge Leute dabei zu unterstützen, in ihrer Heimat bleiben zu können. Als der Prinz vor fünf Jahren begann, in der kenianischen Wüste Computerkurse anzubieten, hielten das manche zunächst für die Laune eines Adligen. Mittlerweile haben seine Studenten eigene Computer-Unternehmen gegründet und können so auch ihre Familien ernähren.

Prinz Ludwig: seit einigen Jahren im Norden Kenias

Seit einigen Jahren lebt der Wittelsbacher Prinz im Norden Kenias, etwa 100 Kilometer unterhalb der Grenzen zu Äthiopien und dem Sudan. Als er 2014 den Vorsitz des Hilfsvereins Nymphenburg, einer Stiftung seiner Familie, übernahm, wollte er mehr als nur Projekte von München aus verwalten. Überzeugt, hier gebraucht zu werden, ging der studierte Jurist nach Afrika.

"Ich glaube, dass wir immer noch unterschätzen, wie groß die Herausforderung auf dem afrikanischen Kontinent ist. Wir werden hier eine zusätzliche Milliarde Menschen in den nächsten 30 Jahren haben. Jedes zweite Kind, das auf der Welt geboren wird, wird in Afrika geboren." Prinz Ludwig

Irgendwann an der Spitze des Hauses Wittelsbach

Viel hat sich der Prinz vorgenommen. Er weiß, dass er dazu nicht unbegrenzt Zeit hat. Wenn er irgendwann an der Spitze des Hauses Wittelsbach stehen wird, warten andere Aufgaben und Herausforderungen. Bis es soweit ist, will er die Menschen hier unterstützen, damit sie nicht gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um zu überleben.

Zusammen mit Freunden hat Prinz Ludwig 2015 ein Projekt gestartet, das verhindern will, dass junge Leute in die Mega-Städte fliehen. "Learning Lions", lernende Löwen, werden in der Stadt Lodwa zu Computer-Spezialisten ausgebildet. Als Gewinner des Impact Challenge Wettbewerbes ist auch Google auf die "Learning Lions" aufmerksam geworden und unterstützt sie seither mit einer viertel Million US-Dollar.

"Learning Lions" gestalten Werbung für Schloßbrauerei Kaltenberg

Learning by doing. Nach einem dreimonatigen Grundkurs, spezialisieren sich die Studenten: Grafikdesign, Videoanimation und die Konzeption von Internetseiten bilden Schwerpunkte. Viele der Studenten haben hier zum ersten Mal einen Computer angeschaltet. Heute bestimmt er ihren Alltag, morgen wohl ihre Zukunft. Um die 70 sind es derzeit, die - nach einem anspruchsvollen Aufnahmeverfahren - das Ausbildungssystem durchlaufen. Angeleitet werden sie dabei auch von Volontären, die mindestens drei Monate lang unentgeltlich mitarbeiten.

Zu den Kunden der Lions gehört auch das Unternehmen von Prinz Ludwigs Vater, der auf Schloss Kaltenberg, dem Familiensitz, eine Brauerei betreibt. Dass ein Teil der Bierwerbung hier in der kenianischen Wüste entsteht, ahnt in Bayern kaum einer.

Prinz lebt im Flüchtlingszelt

Eine Ecke in den Arbeitsräumen ist Ludwigs Büro. Von hier aus koordiniert er nicht nur das Lions-Projekt, sondern auch die Schul- und Wasserversorgungsprojekte, die er als Vorsitzender des Hilfsvereins Nymphenburg betreut. Eine kleine Küche auf dem Campus versorgt die Studenten. Gegessen wird - und da nimmt sich auch der Prinz nicht aus -, was auch sonst in dieser Region auf den Tisch kommt.

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind fließend: Prinz Ludwig wohnt im Flüchtlingszelt mitten auf dem Campus. Luxus gibt es hier keinen. Nicht immer gibt es Wasser. Bei oft 35 Grad im Schatten nicht gerade angenehm. Ein Kontrastprogramm für einen Prinzen, der in einem Schloss aufgewachsen ist - könnte man meinen. Doch der Prinz sieht es locker:

"Das Leben in Schlössern bereitet einem ideal darauf vor, mal mit Entbehrungen leben zu müssen, weil man gewöhnt ist, dass der Strom nicht funktioniert, dass das Wasser nicht funktioniert. Da ist man besser vorbereitet als wenn man in einer modernen Stadtwohnung aufgewachsen wäre!" Prinz Ludwig