Prinz Harry über "The Crown": "Natürlich nicht ganz korrekt"

Gefragt, wer ihn spielen soll, empfahl Harry den ebenfalls rothaarigen britischen Schauspieler Damian Lewis, der seit 2016 in der amerikanischen Fernsehserie "Billions" über die Finanzhaie an der Wallstreet besetzt ist. Allerdings ist Lewis vierzehn Jahre älter als Harry: "Das ist keine großartige Besetzung, aber es ist eine", so der Windsor-Sprössling.

"Ich werde immer meinen Teil beitragen"

Natürlich nahm Harry auch Stellung zum Aufruhr um seinen "Rücktritt" von allen royalen Pflichten: "Ich habe mich nie gedrückt. Es war eher ein Beiseitetreten als ein Rücktritt. Es war eine schwierige Sache, wie ja viele Leute mitbekommen haben. Wir alle wissen, wie die britische Presse sein kann, und das hat meine psychische Gesundheit zerstört." Er fühlte sich regelrecht "vergiftet" von den Medien, so der Adelige. Er habe nur getan, was jeder Ehemann und Vater gemacht hätte, nämlich die "Familie da rausgeholt": "Wir sind nie getürmt. Und soweit es mich betrifft, werde ich das auch niemals machen. Ich werde immer meinen Teil beitragen. Mein Leben ist von öffentlicher Pflichterfüllung geprägt: Wo immer ich in der Welt weile, es wird immer dasselbe sein."

Die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip würden regelmäßig per Zoom-Konferenzen ihren Ur-Enkel Archie sehen, so Harry. Und als er mit dem Moderator James Corden an der Villa vorbeirollte, wo die amerikanische Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" mit Will Smith gedreht wurde, ließ sich Harry dazu herab, die Titelmelodie zu rappen. Einziehen will Harry in das Gebäude jedoch nicht, und seine zugeschaltete Frau Meghan bemerkte, sie seien in letzter Zeit "oft genug umgezogen".