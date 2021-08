Songs aus dem Tresor: "Welcome 2 America" von Prince

Ansonsten ist "Welcome 2 America" musikalisch keine Offenbarung. Die Tracks sind oft vorhersehbar, aber auch gut durchhörbar. Erfrischend ist die erfreulich spärliche Produktion, die vor allem auf den Bass der Australierin Tal Wilkenfeld und Schlagzeuger Chris Coleman setzt. Auch der Bandansatz ist ungewöhnlich: So lässt Prince etwa seinen drei Backgroundsängerinnen viel Platz am Mikro – abgesehen von der einzigen Schlafzimmer-Ballade des Albums. In "When She Comes" besingt Prince den Orgasmus seiner Partnerin – in all seinen Fassetten. Ziemlich ungewöhnlich für einen Zeugen Jehovas, meint auch Mitproduzent Morris Hayes: "Als ich den Song zum ersten Mal hörte, meinte ich zu ihm: Das ist heiß! Oldschool-Prince! Du wirst Probleme mit den Zeugen Jehovas bekommen. Wir lachten drüber. Ich glaube, er hinterfragte vieles bei den Zeugen. Und er wusste, was er tat, als er den Song schrieb."

Der unpolitische Prince?

Prince-Fans werden sicherlich nicht enttäuscht sein, denn "Welcome 2 America" ist ein solides Album, das musikalisch in die Zeit seiner Entstehung vor elf Jahren passt, textlich aber gut in die heutige Zeit. Für Morris Hayes ist es ein wichtiger Teil des Vermächtnisses von Prince . Es zeige den großartigen Musiker von einer Seite, die sonst wenig beleuchtet wird: "Diese Platte widerlegt die These, Prince sei unpolitisch gewesen. Sie entstand kurz nach der Wahl Obamas zum Präsidenten. Damals träumte die afro-amerikanische Community von glücklichen Tagen. 'Nicht so schnell', warnte Prince. Er war besorgt, was die Politik mit den Menschen anstellen würde. Darüber wollte er auf der Platte sprechen. Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil dieses großartigen Albums bin – das jetzt endlich zu hören sein wird."

"Welcome 2 America" ist bei Sony Legacy erschienen.