Neuer BR-Podcast stellt muslimisches Leben in Deutschland vor

"Sadaqa" bezeichnet im Islam die freiwillige Gabe – im Gegensatz zu Zakat, der verpflichtenden Gabe: Eda und Cinnet haben sich eigentlich vorgenommen, niemandem Geld zu geben, wenn sie auf Reisen sind auf denen sie immer eine muslimische Kopfbedeckung tragen. In der Regel halten sich die beiden Hijabis, die auf Instagram auch den Kanal "Hijabis on tour" mit ihren Reise-Impressionen füllen, an diese Abmachung.

Bis zu diesem einen Tag in der U-Bahn, als sie noch Geld übrig hatten und zufällig ein Telefonat mithörten, in dem ein Vater sein Leid klagte, weil er nicht das Geld für eine Chemotherapie hatte – zufällig die Summe, die die beiden noch in ihrer Reisekasse übrig hatten. Sie drückten dem Vater das Geld in die Hand und stiegen aus. Schicksal nennen die beiden jungen Frauen solche Momente. Zwar haben beide Psychologie studiert, das Leben und die Empathie hätten sie aber beim Reisen gelernt, sagen sie.

Wie bunt und vielfältig der Islam ist – darum geht es auch im neuen BR-Podcast Primamuslima. Verfügbar im BR-Podcastcenter und überall, wo es Podcasts gibt.