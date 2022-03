Primaballerina über russische Tänzer: "Offenbar wollen sie weg"

Fix und fertig sei sie nervlich gewesen, sagte Natalia Osipova (35), Primaballerina am Royal Ballet in London, als sie kürzlich in "Schwanensee" auftreten musste. Unmittelbar vor der Premiere sei die ukrainische Nationalhymne gespielt worden, der Choreograph habe eine Solidaritätsadresse nach Kiew vorgetragen. In dem Moment habe sie fest damit gerechnet, von der Bühne gebrüllt zu werden, so Osipova im Gespräch mit dem russischen "Kommersant". Doch das Gegenteil sei passiert, sie habe sehr viel Applaus bekommen. Jetzt hoffe sie inständig, dass keine "Hexenjagd" beginne: "Hier geht es zivil zu, die Menschen verstehen und unterstützen uns."

"Man muss sehr vorsichtig sein"

Sie selbst akzeptiere keine Entschuldigung für jedwede Form von Gewalt, da sei ihre Position "klar". Die politische Situation "zerreiße" sie förmlich: "Aber mein Job ist es, auf die Bühne zu gehen und Zuneigung auszudrücken. Wir müssen aufhören, alles an den Künstlern auszulassen und Druck auf uns auszuüben. Wir haben es nicht verdient." In der Kunst zähle keine Nationalität, nur Talent.

Sie habe im Theater viele Kollegen, die fragten, warum viele russische Künstler schwiegen und sage denen, es gebe "bestimmte Bedingungen" für eine Karriere. Leicht könne jemand seine "Arbeit ruinieren": "Man muss bei dem Thema sehr vorsichtig sein. Es ist eine Sache, wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen oder bereits gegangen sind. Und wenn man fest in einer Truppe arbeitet, ist es sowieso leichter."

Osipova ließ Tanzszenen als NFTs versteigern

Sie glaube nicht, dass in nächster Zeit nach Russland reisen werde, so Osipova: "Viele Künstler schrieben mir mit Bitten um Hilfe bei der Suche nach Arbeit. Offenbar wollen sie weg." Sie sei zwar nicht sicher, wie die Beschäftigungsmöglichkeiten im Westen derzeit aussähen, fügte jedoch an: "Aber ich möchte glauben, dass jeder, der gehen möchte, einen Job bekommen kann und die Nationalität kein entscheidender Faktor sein wird." Das English National Ballet zum Beispiel sei noch internationaler aufgestellt als das Royal Ballet.

Sie hoffe, dass die russische Kultur in ein bis zwei Jahren wieder mehr geschätzt werde, schließlich habe es auch zu Sowjetzeiten kulturellen Austausch gegeben.

Osipova machte im vergangenen November mit der Idee Schlagzeilen, kurze Ausschnitte des Balletts "Giselle" aufzunehmen und die Arbeiten auf dem Kunstmarkt als NFTs, also fälschungssichere elektronischen Urkunden, zu versteigern.