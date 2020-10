Priester kritisiert katholische Kirche: Predigt geht viral

Mit so viel Resonanz auf seine Predigt zu Erntedank hat Regens Christof May aus Limburg wahrscheinlich nicht gerechnet. In der knapp 20 Minuten langen Predigt, die am vergangenen Sonntag auch auf Facebook veröffentlicht wurde, kritisiert der Leiter des Limburger Priesterseminars deutlich die Haltung seiner Kirche zu wiederverheirateten Geschiedenen, Homosexuellen, Frauen und zum gemeinsamen Abendmahl. Die Pfarrei St. Blasius im Westerwald hatte Mays Predigt auf Facebook geteilt, wo sie begeistert weiterverbreitet wird. Besonders brisant: Als Regens ist May für die Ausbildung des Priesternachwuchses zuständig.

Katholische Kirche soll sich nicht als "Türsteher" verstehen

"Statt das Feld für alle zu öffnen, verstehen wir uns viel zu oft als Türsteher", so May. Die katholische Kirche gebe zahlreichen Menschen wie etwa Geschiedenen, die in einer neuen Beziehung leben, das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. Betroffene würden "verbal verprügelt, weggeschickt", so der Regens. "Ich möchte das wiederverheiratete geschiedene, das gleichgeschlechtliche Paar nicht im Wohnzimmer segnen müssen. Ich möchte sie in der Mitte sehen. Ich möchte die Frau nicht in einer Machtposition dulden, sondern sie dazu ermutigt wissen."

Regens kritisiert: Weltkirche-Argument zieht nicht

Bei vielen von May angesprochenen Punkten lautet der Tenor der Bischöfe oftmals, die katholische Kirche sei eine Weltkirche. Das mache es den deutschen Bischöfen unmöglich, radikale Entscheidungen im Alleingang zu treffen. Diese Aussage will der Limburger Priester nicht gelten lassen. "Wenn Kirche Leuchtturm und Lichtblick für die Zeit sein soll, dann müssen wir manchmal auch Punkte setzen, die in anderen Ländern noch irritierend sind", so May. Er wünsche sich eine Begegnung auf Augenhöhe mit "den Menschen, die überhaupt noch mit mir reden wollen, den Menschen, die bestenfalls noch anklopfen, den Menschen, bei denen ich anklopfen darf".