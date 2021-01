Presssack und Lavendel: Einzig koscherer Laden in Süddeutschland

Was ist koscher? Um das zu erklären, beginnen wir mit einem Witz: Ein Jude geht an einer ganz normalen bayerischen Metzgerei vorbei, sieht die herrliche Auslage und kann sich nicht beherrschen. Er geht hinein und sagt: "Was kostet denn der Schinken?" In diesem Moment tut es einen Riesen-Donnerschlag. Der Jude schaut nach oben und sagt: "Fragen wird man doch noch dürfen!"

Vor so einem Donnerwetter dürften einkaufende Juden bei Feinkost Danel in der Prinzregentenstraße in München sicher sein. Denn so, sagt Zeef Vilf, in diesem Laden ist alles koscher, was die Kunden hier finden: "Koscher bedeutet, alle Produkte werden hergestellt nach den Vorschriften, die uns die Tora auf dem Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten gegeben hat."

Koscher nach den Vorschriften der Tora

Vor 30 Jahren hat Zeef Vilf Feinkost Danel gegründet. Oberstes Gebot: nur Lebensmittel nach den Regeln, wie sie von Gott an Moses weitergegeben wurden. Wobei "koscher" nicht nur das Essen betrifft, sagt Zeef Vilf, sondern alle Bereiche des Lebens: "Es gibt Medikamente, da muss man die Zusammensetzung untersuchen, damit keine Elemente drin sind, die nicht koscher sind. Die Produktion von Lebensmittel: bei den Maschinen dürfen auch nur Produkte benutzt werden, zum Beispiel Öle, die koscher nach den Vorschriften der Tora sind."