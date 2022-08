Pressefreiheit gefordert: Künstler unterstützen Assange

Wo keine Pressefreiheit, da auch keine Freiheit der Kunst. Unterstützt von der Piratenpartei zeigt ab kommenden Samstag eine Leipziger Ausstellung Werke von 24 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt, die solidarisch mit dem Whistleblower Julian Assange sind. "Julians Freiheit ist deine Freiheit" / "Julians Freedom is your Freedom" lautet das Motto. Ort der Ausstellung: der Salonrouge.

Zum öffentlichen Auftakt wird ab 14 Uhr die interaktive Skulptur "Anything to say" des italienischen Bildhauers Davide Dormino auf dem Augustusplatz aufgestellt. Grußbotschaften per Video sandten unter anderem die Prozessbeobachterin und Menschenrechtsaktivistin Dr. Deepa Driver, DiEM25-Gründer Yanis Varoufakis sowie der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag Gregor Gysi.

Schutz für Whistleblower

In der Causa Assange gehe es um unser aller Freiheit, sagt Ute Elisabeth Gabelmann, die im Leipziger Stadtrat für die Piratenpartei sitzt. "Whistleblower und investigative Journalisten benötigen umfassenden Schutz vor Strafverfolgung – nicht nur in der Wirtschaft sondern auf allen Ebenen des Staates. Wir Piraten fordern deshalb eine entsprechende Überarbeitung des von der Ampel-Regierung beschlossenen Hinweisgeberschutzgesetzes." Die im Grundgesetz garantierte Pressefreiheit sei mangels Transparenz des staatlichen Handelns "oft eine leere Worthülse. Eine Auslieferung und Verurteilung eines Akteurs wie Julian Assange nach überkommenen Spionagegesetzen wäre eine Bankrotterklärung für die Pressefreiheit – in der gesamten westlichen Welt", sagt Thomas Köhler (Piraten).

Das droht Assange in den USA

Weltweit engagieren sich zehntausende Menschen und hunderte von zivilgesellschaftlichen Organisationen für einen Stopp der Auslieferung und die Freilassung von Julian Assange. Der WikiLeaks-Gründer befindet sich seit April 2019 im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Einzelhaft, nachdem er 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl beantragt und dort fast sieben Jahre als politischer Flüchtling gelebt hat. Die Verfolgung des Journalisten und Whistleblowers durch die Vereinigten Staaten geht zurück auf die Aufdeckung US-amerikanischer Kriegsverbrechen im Irak und im Irak durch die Plattform WikiLeaks, deren Mitbegründer er ist. 2010 hatte WikiLeaks, gemeinsam mit der "New York Times", dem britischen "Guardian" und dem "Spiegel" Berichte veröffentlicht, die Folter und Hinrichtungen anhand geleakter Militärprotokolle belegen.

Im Juni 2022 stimmte die britische Regierung der Auslieferung von Assange zu – dem WikiLeaks-Gründer drohen in den USA bis zu 175 Jahre Gefängnis. Zahlreiche Aktivisten, Journalisten und Schriftsteller forderten die Freiheit und Asyl für den Whistleblower und – zuletzt der PEN Berlin.