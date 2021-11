Umverteilung von Vermögen: Die Komödie "Jeeps" macht's möglich

Was wäre eine flotte Komödie ohne Türen, die ständig auf- und zugehen? In "Jeeps" sind es zwei Drehtüren, in denen schon mal Gliedmaßen eingeklemmt werden, wenn Menschen ein- und ausgehen, um den von vier Neonlampen beleuchteten, kahlen Bühnenraum zu betreten oder zu verlassen.

"Jeeps" spielt in einer Behörde, genauer in einem Jobcenter, dem im Zuge einer Gesetzesreform eine neue Aufgabe zugewachsen ist, nämlich: Erbschaften zu verlosen. Schließlich ist es nicht gerecht, sondern reine Glückssache, ob man in ein Elternhaus geboren wurde, dass einem Geld und Immobilien vermacht, oder eben nicht.

Der Gesetzgeber hat daher beschlossen, diese "Eierstocklotterie" zu beenden. Jedes Erbe wird nun vom Staat konfisziert und per Zufallsprinzip verteilt. Ungerecht? Klar! Aber auch nicht ungerechter als das alte Modell.

Proteststurm der Enterbten

Fürs Theaterpublikum ist Nora Abdel-Maksouds "Jeeps" also ein provokantes Gedankenspiel. Die Menschen im Stück provoziert die neue Erbschaftsregelung zum empörten Sturmlauf auf das Jobcenter – zumindest den Teil der Menschheit, der etwas zu verlieren hat.

Und so parken die enterbten Erben nun den Parkplatz vorm Jobcenter mit ihren SUVs und Geländewagen zu – daher der Titel der Komödie. Um die Belagerung der Behörde irgendwie standesgemäß zu gestalten, lassen sie eine Sportkletterwand aufbauen und einen Food-Truck vorfahren.

Von diesem Irrsinn im Wartebereich sieht man allerdings nichts auf der Bühne, er bleibt vor den Drehtüren und wird nur immer wieder von den vier Figuren in der Amtsstube geschildert. Wahnwitzig geht es aber auch dort zu.

Silke ist vorgedrungen. Sie betreibt ein Start-Up für Laptoptaschen aus Lederhosenmaterial – was sie sich nur leisten kann, weil sie von den Mieteinnahmen aus den Wohnungen ihres verstorbenen Vaters lebt. Damit das so bleibt, will sie die Beamten mit vorgehaltener Pistole zwingen, ein Los rauszurücken. Erwartungsgemäß eskaliert die Situation.

Durchgeknallte Komödie

"Jeeps" ist eine im wahrsten Sinne des Wortes durchgeknallte Komödie, in der mit Knarren ebenso hantiert wird wie mit Kalauern, Klamauk à la Louis de Funès – "Nein! Doch! Ohhh!" – und Slapstick-Einlagen an den Drehtüren, dargeboten von einem Ensemble, das sich mit sichtlichem Spaß dem Aberwitz hingibt, ohne je ins Schmierenkomödiantentum abzugleiten.

Aber natürlich ist die Komik kein reiner Selbstzweck. Nora Abdel-Maksoud betreibt Überzeichnung hin zur Kenntlichkeit. In den Professorinnen und Ärzten, Lehrern und Anwältinnen jedenfalls, von denen in "Jeeps" die Rede ist, die einst für die klassenlose Gesellschaft auf die Straße gegangen sind und nun gegen die Erbschaftsreform protestieren, dürften sich so manche im Publikum wiedererkannt haben.

Gesellschaftskritik zum Weglachen

Und doch ist "Jeeps" vielleicht zu komisch geraten. Der Abend ist ein so großartiges Vergnügen, dass man, was an Gesellschaftskritik in ihm steckt, allzu leicht weglachen kann.

Nora Abdel-Maksouds Humor ist zwar durchaus boshaft, die befreiende Wirkung des Gelächters aber ist stärker. Das ist das Verdienst, oder je nachdem, wie man es sehen will, Verschulden des Voll-Karacho-Erzkomödianten-Quartetts auf der Bühne: Eva Bay, Gro Swantje Kohlhof, Stefan Merki und Vincent Redetzki haben sich an diesem Premierenabend ganz besonders der entfesselten Spiellust hingegeben – vielleicht auch weil sie wissen, dass sie bald wieder an die Lockdown-Leine genommen werden.