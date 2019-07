Simon Stone ist in Film, Schauspiel und Oper gleichermaßen zuhause. Und wie immer, wenn er inszeniert, siedelt er das, womit er sich beschäftigt, nicht nur im Hier und Jetzt sondern auch dort an, wo er gerade ist. Und so sieht man die Salzburger Gassen und das Salzburger Land noch öfter in dieser filmisch-theatral- opernhaft inszenierten "Médée" der Salzburger Festspiele. Doch wo Stone im Schauspiel sich zu klassischen oder eben antiken Geschichten seine Texte neu schreibt, ist das in der Oper so nicht möglich.

Alexandriner auf dem Anrufbeantworter

Und trotzdem ist ihm nun auch hier eine seiner Überschreibungen gelungen, indem er die Geschichte jener Frau, die als die Mörderin ihrer eigenen Kinder in die mythischen Annalen eingegangen ist, auf der Bühne und im Film in den dramatischen Szenen einer heutigen Ehe verortet. Dass dabei die in Alexandrinern gesetzten, etwas schwerfälligen Sprechtexte in Nachrichten auf dem Anrufbeantworter aufgelöst sind, ist eine besondere Pointe aus Stones Moderne. Zugleich streift er die "verkokste" Dekadenz und innere Verruchtheit einer örtlichen Upper Class ebenso wie Österreichs Hardcore-Verhalten gegenüber Flüchtlingen und Fremden. So wird Médée zunächst auf dem Flughafen an ihrer Wiedereinreise gehindert und das ausgerechnet durch Kreon, dem Vater der neuen Braut Jasons, der hier als eine Art militanter Landesobmann in Erscheinung tritt.