Premiere von "Nora" an den Münchner Kammerspielen

Eine große Videoprojektion zeigt das Haus auf einem Hügel. Es ist die Villa des angehenden Banddirektors Torvald Helmer und seiner Familie. Es wirklich alles seins hier. Seine Familie, seine Frau, sein Haus, ein "Herrenhaus" wie es Mal heißt. Überhaupt die ganze Story scheint ihm zu gehören. Sie ist, um es englisch auszudrücken: his-story, seine Geschichte, das Narrativ des Patriarchats, in das Menschen bis heute hineingeboren werden wie in ein Zuhause, egal ob sie sich darin zuhause fühlen oder nicht.

Henrik Ibsens bis heute viel gespieltes Theaterstück "Nora" handelt von einer Frau, die ihre Familie verlässt, weil sie von ihrem Mann nicht länger klein gehalten werden möchte. Bei der deutschen Erstaufführung 1880 in Hamburg musst der Schluss geändert werden, weil Noras Ausbruch aus der Ehe als skandalös empfunden wurde. In der geänderten Fassung blieb sie bei der Familie – der Kinder wegen. Noch im selben Jahr konnte in München dann aber der Originalschluss gespielt werden. An den dortigen Kammerspielen hat nun Regisseurin Felicitas Brucker "Nora" in einer neuen Fassung inszeniert: Ibsens Klassiker ergänzt um die Perspektiven zeitgenössischer Dramatikerinnen.

In einem Prolog, den die Dramatikerin Sivan Ben Yishai dieser Aufführung vorangestellt hat, sitzt das Ensemble vor dem Video des Helmer-Zuhauses wie bei der Leseprobe zu einer "Nora"-Inszenierung an einem Tisch und diskutiert, wer im Stück welche Rolle spielt – also nicht nur wer welche Figur verkörpert, sondern auch welche Rolle, also Bedeutung den verschiedenen Charakteren jeweils zukommt? Die einer tragende Rolle? Oder doch eher lediglich einer Randfigur?

Scharfsinniger Auftakt

Das ist nicht nur eine Frage des Theaters, sondern auch eine gesellschaftliche. Und es ist nicht nur eine Frage von Geschlechterrollen, sondern auch eine von Klassenunterschieden: Dienstboten tragen bei Ibsen lediglich ihren Vornamen oder gar keinen. Nur Hauptfiguren haben Vor- und Nachnamen.

Als nach diesem ebenso grandios komischen wie scharfsinnigen Auftakt der eigentliche Plot von "Nora" einsetzt, steht nun eine verfremdete Version des Hauses aus dem Video als Theaterkulisse auf der Bühne. Und vor allem steht dieses Haus auf dem Kopf. Das kann man deuten als Sinnbild dafür, dass die Verhältnisse, die hier herrschen, verkehrt (also falsch) sind. Oder aber – und das läuft letztlich aufs Gleiche hinaus – dass sie verkehrt gehören, also verändert, eben: auf den Kopf gestellt. Denn eigentlich ist das alles schon längst nicht mehr tragbar, so wie es immer noch ist und gern noch diskutiert wird.

Dialog-Einschübe in die Handlung, die die Autorin Ivna Žic beigesteuert hat, beleuchten die Rolle der Kinder der Helmers. Es sind ja nicht nur die verniedlichenden Kosenamen wie "mein Vögelchen" oder "Mausi", mit denen Torvald seine Frau in Klischees sperrt. Auch die moralische Erwartung der Gesellschaft an sie, sich der Mutterrolle hinzugeben, macht Nora unfrei.

Katharina Bach ist Kraftzentrum des Ensembles

Katharina Bach in der Titelrolle ist freilich keine Nora, die sich das noch lange bieten lassen wird. Bach macht eine nervöse Energie ihrer Figur zum Motor von deren Emanzipationsbestrebungen und ist so Kraftzentrum eines fantastischen Ensembles, in dem alle glänzen können, weil Gerhild Steinbuch – die dritte Autorin, die an diesem Ibsen-Update beteiligt ist – auch den deklassierten Nebenfiguren Szenen der Emanzipation von ihren Rollen als reine Handlungsfunktionsträger geschrieben hat.

Regisseurin Felicitas Bruckner orchestriert diesen vielschichtigen Abend, der auch ästhetisch auf mehreren Ebenen besticht – Video, Sounddesign, Schauspiel – souverän und setzt noch eins drauf mit einer zweiten Regiearbeit. Im Doppelpack mit Nora gab es am Premierenabend auch noch: "Die Freiheit einer Frau" nach dem Roman von Édouard Louis. Bruckners Bühnen-Adaption hätte eine eigene Rezension verdient. An dieser Stelle nur so viel in Kürze: nicht nur wegen der bereichernden Bezüge die sich zur "Nora" einstellen, begeistert auch dieser Teil. "Nora" und "Die Freiheit einer Frau" stehen auch künftig immer wieder Mal als Double-Feature auf dem Spielplan der Münchner Kammerspiele. Man kann beide Teile aber auch einzeln an verschiedenen Abenden ansehen. So oder so: unbedingt hingehen!