Premiere von "Das Lächeln der Frauen" in Dinkelsbühl

Mitten in die Stadt der Liebe, Paris, führt die Komödie "Das Lächeln der Frauen" am Dinkelsbühler Landestheater. Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Roman des Erfolgsautors Nicolas Barreau. Die Bühnenfassung stammt von Gunnar Dreßler. Am Abend ist Premiere, normalerweise ist da ein volles Haus garantiert. Derzeit sind das aber nur 45 Zuschauer und Zuschauerinnen.

Der Grund dafür, dass statt 200 nur 45 Gäste die Premiere erleben dürfen, sind die geltenden Corona-Hygienebestimmungen und Abstandsregeln in Theatern, sagt der Intendant des Landestheaters Dinkelsbühl Peter Cahn dem Bayerischen Rundfunk. Ihnen verspricht er einen Abend mit Happy End.

Komödie mit Pariser Flair

In der Komödie versucht ein junger Lektor namens André das Herz der jungen Pariser Restaurantbesitzerin Aurélie zu erobern. In dem Erzähltheater schlüpfen die beiden Schauspieler Janina Dötterl und Simon Fleischhacker in verschiedene Rollen und bringen so den gleichnamigen Roman auf die Bühne.

Verzwickte Beziehungs-Komödie

Aurélie ist des Lebens überdrüssig. Bevor es jedoch zu Schlimmerem kommt, stößt sie auf einen Roman und wird stutzig. Detailliert wird darin ein Restaurant beschrieben, welches haargenau wie ihres aussieht. Auch die Hauptfigur des Romans – ihr Ebenbild. An Zufälle glaubt Aurélie nicht und will deshalb den Autor des Werks aufsuchen.

Der Lektor André macht der jungen Pariserin aber nur wenig Hoffnung, mit ihm in Kontakt treten zu können. Die große Krux: In Wahrheit gibt es keinen Romanautor: Der Lektor selbst hat das Buch geschrieben und so muss er alles Mögliche erfinden, damit die Frau nicht merkt, dass er der eigentliche Autor des Romans ist. Gleichzeitig versucht er, ihr aber näher zu kommen ohne seine Lüge auffliegen zu lassen. So geht das Theaterstück auch der Frage auf den Grund: Wie viel darf man an der Wahrheit drehen, um jemanden für sich zu gewinnen?

Viel Gefühl und ein Happy End

Wie für französische Komödien üblich, gebe es viel Gefühl, Musik und am Ende auch ein wunderschönes Happy End, so Intendant Peter Cahn. Die Premiere am Landestheater Dinkelsbühl findet um 20.00 Uhr statt. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.