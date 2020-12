Premiere trotz Pandemie: "Einfach das Ende der Welt" in Zürich

Die Fragen nach Nähe und Distanz, die verhandelt werden, haben hier erfreulicherweise also nichts mit der Pandemie zu tun. Vielmehr erzählt Christopher Rüping von der Entfremdung zwischen Stadt und Land. Das schwingt im Stück nur am Rande mit. Rüping akzentuiert das Thema klug. Benjamins Kamera hat er dafür dazu erfunden, bei Lagarce kommt sie nicht vor. Benjamin erweckt damit den Anschein, als würde er ganz nah an die Verhältnisse heran zoomen wollen. Tatsächlich aber interessiert er sich nicht wirklich für seine Familie, sondern sucht Bilder, die seine Sicht auf sie bestätigen – auf eine Familie, die in seinen Augen in provinzieller Engstirnigkeit stecken geblieben ist.

Soziale Spaltung: Die Entfremdung von Stadt und Land

Christopher Rüping gelingt es, eine politische Dimension in diesem Familiendrama offenzulegen. Die gegenwärtige Spaltung unserer Gesellschaft wird oft als Antagonismus zwischen einer liberalen Stadt- und eine reaktionäre Landbevölkerung beschrieben – wobei die Schuldigen schnell, ja zu schnell in der Provinz ausgemacht werden. Dass diese Analyse recht bequem ist, zeigt sich an Benjamin, der im Angesicht seines nahenden Todes die Lebensentscheidung, von zu Hause fortgegangen zu sein, offenbar vor sich selbst rechtfertigen will und dazu lieber nicht allzu genau wissen möchte, wie das Leben seiner Familie in der Kleinstadt wirklich ist. Das könnte ja seine gut gepflegten Vorurteile widerlegen. Dieser denkscharfe Abend in Zürich macht schmerzlich bewusst, was in Deutschland gerade fehlt: die Bühne als Ort der Reflexion gesellschaftlicher Verwerfungen. Auch ohne Corona gäbe es da eine ganze Menge, was zu verhandeln wäre.