Sie sind Ärzte, Ingenieure oder Anwälte, wortgewandt, aber nicht gerade tatendurstig. In Evgeny Titovs Salzburger Inszenierung sitzen sie buchstäblich auf der langen Bank, auf die sie die dringend nötige Lösung der Probleme dieser Welt geschoben haben.

Geistmenschen ohne Verantwortung

Zu Gorkis Zeiten waren das vor allem soziale Probleme. Heute ist der Klimawandel dazu gekommen. Die Parallelen zwischen Gorkis lethargischen Geistmenschen, die sich als Sommergäste auf dem Land in den Hedonismus flüchten, und unserer Wohlstandsgesellschaft von heute sind gleichwohl so offenkundig, dass es keines aktualisierenden Settings bedarf.

Die Bühne von Raimund Orfeo Voigt zeigt denn auch muffige Räume, die eher an den Empfangsbereich eines Ministeriums in einem versunkenen Ostblockstaat denken lassen, denn an zeitgenössische Architektur. Über der langen Wartebank fällt durch hohe Fenster mattes Licht auf holzverkleidete, teils lamellen-gemusterte Wände und fahl grünen Teppichboden. Der Clou dieses Bühnenbilds: Wände und Untergrund verschieben sich immer wieder langsam. So verändern sich die Raumkonstellationen. Es entstehen allmählich wechselnde Durchgangssituationen.

Es wuselt im Terrarium

Und weil das alles in einem riesigen rechteckigen Guckkasten steckt, wirkt es so, als würde man als Zuschauer in ein Terrarium blicken. Oder in den Querschnitt eines Ameisenhügels, vor dem man eine Scheibe angebracht hat, hinter der man die Insekten durch Gänge im Erdreich wuseln sehen kann. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Betriebsamkeit von Gorkis Figuren, die im Stück mit Mücken und Fliegen verglichen werden, nicht dem emsigen Fleiß der Ameisen geschuldet ist, sondern zwanghafter Zerstreuungslust.