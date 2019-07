Als Thomas Ostermeier im letzten Jahr an der Berliner Schaubühne Ödön von Horváths "Italienische Nacht" inszenierte, verlegte er die Handlung in die Gegenwart. Horváth hatte in seinem 1931 uraufgeführten Volksstück das Erlebnis einer Saalschlacht zwischen Nationalsozialisten und Sozialdemokraten verarbeitet, deren Zeuge er selbst in Murnau geworden war. Bei Ostermeier trafen Neonazis und SPDler in einer Provinzkneipe von heute aufeinander.

Die Demokratie und ihre Feinde

Diese Aktualisierung funktionierte erstaunlich, ja auch: erschreckend gut. Seinen Roman "Jugend ohne Gott" dagegen schrieb Horváth Jahre später, 1937, da waren die Nazis bereits an der Macht. Eine Übertragung in die Gegenwart bietet sich da, gottlob möchte man hinzufügen, nicht an: Noch weiß sich unsere Demokratie, ihrer Feinde zu erwehren. Thomas Ostermeier jedenfalls belässt die Handlung in ihrer "gottlosen" Entstehungszeit, was nicht unbedingt religiös gemeint ist. Allgemeiner gesprochen geht es um eine Zeit, der Menschlichkeit und Moral gründlich abhandengekommen sind, und die ihre Jugend in militärische Zeltlager steckt, um sie für einen kommenden Krieg zu drillen.

Von einem solchen Zeltlager erzählt Horváth. Und von einem Lehrer, der seine Schüler dorthin begleitet. Begleiten muss, denn der Ideologie der Nazis steht dieser Lehrer ablehnend gegenüber. Zum Widerstand fehlt ihm allerdings – aus Angst um die eigene Existenz – der Mut. In Salzburg spielt der Schauspieler Jörg Hartmann diesen Lehrer. Hartmann ist einem größeren Publikum bekannt geworden als verbohrter Stasioffizier in der ARD Serie "Weissensee" sowie als depressiver Kommissar im Dortmunder Tatort. Auch in "Jugend ohne Gott" überzeugt Hartmann, zumindest in der ersten Hälfte des Abends. Mit reduzierter Emotionalität spielt er einen Menschen in der inneren Emigration, der durch gelegentliche Anflüge eines leisen Sarkasmus sowie kaum verhohlene Bitterkeit Distanz zu seiner zunehmend verrohenden Umwelt erkennen lässt.