An der Berliner Volksbühne steckt die Odyssee voller Fake News

Blass geschminkt, mit freien Oberkörpern stehen sie auf der Drehbühne: Elf Schauspieler schildern den Kampf um Troja, drei Musiker liefern den Takt, erst sachte, dann immer heftiger. Die Bühne dreht sich, Nebel wabert, Scheinwerfer blenden das Publikum. Als das Schlagzeug loshämmert, vibriert der ganze Saal – eine körperliche Erfahrung. Der Chor wird lauter, das Kreisen der Drehbühne schneller, alles greift ineinander. Man denkt an die großen Maschineninstallationen von Ulrich Rasche oder an "Dionysos Stadt" von Christopher Rüping – wenn nur das chorische Sprechen besser funktionieren würde! Über weite Strecken kann man die Schauspieler nicht verstehen. Auch später, als sie nicht mehr in der Gruppe, sondern einzeln agieren, fehlt es an Nuancen und Ausdruckskraft. Und trotzdem vermag der Abend zu überzeugen.

Am Ursprung unseres zivilisatorischen Prozesses

Das Ziel hat der Regisseur Thorleifur Örn Arnarsson vorab so umrissen: "Indem wir zurückgreifen auf unseren ältesten Mythos, greifen wir auch zurück auf den Ursprung unseres zivilisatorischen Prozesses. Nur wenn man weiß, woher man kam, weiß man, wie es weitergehen kann." Arnarsson spricht von einem Zeitkrater, bei dem man manchmal gar nicht wisse, was oben und was unten ist. "Die Zeit wird zunehmend komplexer und die politischen Antworten werden zunehmend einfacher. Diese Diskrepanz ist der ideale Ort für die Kunst."

Für eine Kunst, die reflektiert und zuspitzt, auch wenn sie keine eindeutigen Botschaften hat. Eine gute Stunde wird der Trojanische Krieg beschrieben. Und die Gewaltspirale dreht sich auch dann noch weiter, als Odysseus den entscheidenden Einfall mit dem trojanischen Pferd hat.