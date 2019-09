"König Lear" als Heldendämmerung an den Münchner Kammerspielen

Alte weiße Männer - ein bequemes Feindbild

Das ist natürlich eines der großen Themen unsere Tage, da die Donald Trumps dieser Welt um die Restauration einer überkommenen patriarchalischen Gesellschaftsordnung ringen, in der sie und ihresgleichen noch gänzlich unangefochten das Sagen hatten. Melle dreht das Thema allerdings noch eine Umdrehung weiter. Was daran liegen könnte, dass er selbst, nun ja, zwar kein alter, aber doch auch schon ein etwas älterer weißer Mann ist. Was im Übrigen für Regisseur Stefan Pucher gleichfalls gilt. Und so werfen Melle und Pucher die ebenso spannende wie provokante Frage auf, ob die viel gescholtenen alten weißen Männer – bei aller überfällige Kritik, der sie inzwischen ausgesetzt sind – nicht auch ein sehr bequemes Feindbild darstellen.

So wie die Lear-Töchter Goneril und Regan hier gezeichnet werden, sind doch erhebliche Zweifel daran angebracht, ob sie wirklich eine gerechtere, egalitäre Gesellschaft anstreben, oder einfach nur selber die Macht an sich reißen wollen. Wobei ihnen Lear den idealen Vorwand bietet, erfüllt er doch in seiner aufbrausenden Art perfekt das Klischee vom polternden Patriarchen. Zunächst zumindest.