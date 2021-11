Uraufführung an den Kammerspielen: "Eure Paläste sind leer"

Eigentlich ist es ein leerer Palast – irgendwo und irgendwann in einer dystopischen Zukunft, die Thomas Köcks Ich-Figur da durchschreitet. Ein zerstörter Palast, aus dem alles Leben gewichen ist. Doch wenn der wunderschön ornamentierte Jugendstilvorhang nun in den Münchner Kammerspielen für diese Uraufführung hochgeht, dann findet sich auf der Bühne der erste Rang eben dieses Theaters wieder: mit seiner Balustrade, seinen Logen, seinen Leuchten. Nur: dass es jetzt diese Spiegelung ist, die zerstört ist, zerbröckelt, verbarrikadiert, es ist jetzt dieser Jugendstilpalast, der leer ist, bevölkert nur noch von einigen versprengten Figuren, die in den folgenden Stunden durch Thomas Köcks Text streifen werden.

Gespenster aus der Vergangenheit und Gegenwart

Schrecklicher also kann die Zukunft eigentlich nicht sein, trostloser: Trotzdem wird Thomas Köcks Erzählerfigur immer noch von den Gespenstern der Vergangenheit oder auch der heutigen Gegenwart heimgesucht: Von den brutalen Kolonialeroberern aus dem 16. Jahrhundert etwa, die ihre mörderische Spur auf der Suche nach dem Eldorado durch die Dschungel dieser Welt zogen. Oder: von den Auswirkungen der geradezu grotesken Opioid-Krise in den USA, in der Pharmakonzerne riesige Gewinne einfahren mit der Medikamentensucht überforderter Zeitgenossen. Dabei sieht er alles, dieser Blinde. Er sieht alles, er weiß alles und tut doch nichts. Er unternimmt nichts, er übernimmt keine Verantwortung, dieser Theresias, den sich Thomas Köck da in seiner so eigenwilligen poetischen Theatralik in sein Stück hineingeschrieben hat: eine Figur, die angesichts der politischen und ökologischen Weltlage jeder von uns sein könnte.

Wie aber Herr werden dieser riesigen Textfläche, die Thomas Köck als Auftragswerk in den Münchner Kammerspielen abgegeben hat, eine Fläche, in der sich Zeitebenen durchdringen und überlappen, in der die Weltliteratur in Form etwa von Dantes "Göttlicher Komödie" hineinragt und die als Pop-Referenz gleich eine mehrseitige Playlist in den Text selbst eingebaut hat. Zudem wird sie nur dadurch strukturiert, dass sie mal in lyrischer Versetzung geschrieben ist, dann wieder als Fließtext ausschließlich klein geschrieben wird. Dann wieder ausschließlich groß: aber immer ohne Punkt und Komma.