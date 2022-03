Prekäre Arbeitswelt am Theater: Intendant kommt, Ensemble geht

"Die einen sind im Dunkeln und die andern sind im Licht. Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht", heißt es in der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Anfang März feierte das Stück am Theater Regensburg Premiere. Doch für Teile des Ensembles – derzeit noch im sprichwörtlichen Licht zu sehen – geht es bald ins "Dunkle": 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Jobs am Theater und müssen gehen.

Neuer Intendant verlängert Verträge nicht

Hintergrund ist ein Intendantenwechsel zur neuen Spielzeit im Herbst. Sebastian Ritschel, der auf Klaus Kusenberg folgt, hat die Verträge nicht mehr verlängert. Aus Sicht von Mitgliedern des Ensembles steht damit ein "herber Austausch" bevor.

Teile des Ensembles werfen dem neuen Intendanten vor, er habe Versuche einer Kontaktaufnahme ignoriert. Außerdem seien Härtefälle nicht berücksichtigt worden – etwa Mitarbeiter, die jüngst Kinder bekommen hätten. Auch wenn derartige Nichtverlängerungen üblich sind, stellen sie in den Augen vieler Ensemblemitglieder einen großen Einschnitt dar: Mangels Perspektiven müssen sie Regensburg verlassen.

Aus rechtlicher Sicht handelt es sich dabei nicht um Kündigungen. An öffentlichen Theatern haben Künstlerinnen und Künstler in der Regel befristete Ein-Jahres-Verträge, die sich aber automatisch immer um ein weiteres Jahr verlängern. Außer, der Intendant spricht eine Nichtverlängerung aus – zum Beispiel aus künstlerischen Gründen. Kommt wie in Regensburg ein neuer Intendant an ein Theater, muss er eine Nichtverlängerung nicht einmal begründen.

Regensburg ist kein Einzelfall

Tatsächlich gibt es Fälle wie in Regensburg immer wieder: Auch in Osnabrück, Münster oder Schwerin gab es in den vergangenen Jahren Leitungswechsel mit vielen Entlassungen.

Rechtlich gesehen sind die Intendanten und Intendantinnen dabei auf der sicheren Seite. Sie können sich auf die Kunstfreiheit berufen, sagt Anwalt Steffen Schmidt-Hug aus Landsberg am Lech. Schmidt-Hug vertritt häufig Künstler. Die Kunstfreiheit habe juristisch einen hohen Stellenwert und umfasse auch einen großen Spielraum bei Personalentscheidungen: "Wenn eine Kommune sich entscheidet, einen neuen Intendanten zu bestellen, dann bringt der Intendant auch seine künstlerische Handschrift mit. Das ist ja auch gewollt."

Ritschel: "Kunst muss sich regelmäßig erneuern"

Auch der neue Regensburger Theater-Intendant Sebastian Ritschel stützt sich bei seiner Argumentation auf diese Auffassung. Ritschel, der sich trotz mehrerer Anfragen nur schriftlich äußert und ein bereits vereinbartes Interview kurzfristig wieder absagt, teilt mit, dass sich die neue Leitung von jedem Betroffenen mehrmals ein Bild auf der Bühne gemacht habe. Die persönliche Situation jedes Einzelnen sei in Anhörungen ordnungsgemäß angesprochen und ausführlich betrachtet worden.

Kunst müsse sich regelmäßig erneuern und hinterfragen, schreibt Ritschel weiter. Er habe sich in Regensburg mit einer künstlerischen Ausrichtung und dem dazugehörigen Team beworben, das er nun mitbringt. Damit gehe klar einher, dass es auch Veränderungen geben müsse.

Nicht mehr zeitgemäß

Das Vorgehen ist üblich in der Branche. Auch viele Theaterbeschäftigte stellen die Befristungen nicht grundsätzlich in Frage. Verbesserungen seien trotzdem möglich, ohne gleich die Kunstfreiheit zu gefährden, findet Regina Leenders. Leenders ist Schauspielerin am Landestheater Schwaben und Vorstandsmitglied im Verein Ensemble-Netzwerk.

Ensemble-Netzwerk vertritt bundesweit mehr als 1.000 Theaterschaffende. In einer Fairness-Charta hat der Verein zahlreiche Forderungen veröffentlicht: Unter anderem höhere Mindestgagen, mehr Mitbestimmung, einen besseren Schutz für die Eltern kleiner Kinder – und eben auch das Abschaffen des Nichtverlängerungsgrunds Intendantenwechsel.

Kommunalpolitik gefragt

Die Stadt Regensburg will die künstlerische Freiheit des Intendanten zwar nicht einschränken, nach Gesprächen mit den Betroffenen spricht sich Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer von der SPD aber ebenfalls für Veränderungen am Tarifvertrag aus. Zum Beispiel auch für eine bessere Absicherung von Eltern.

Auch der neue Intendant Sebastian Ritschel teilt mit, dass er heute einiges anders machen würde. Er hätte bei der Kommunikation weniger zurückhaltend sein sollen, so Ritschel. Der aus seiner Sicht enge rechtliche Rahmen und die von der Vorgängerintendanz geforderte Rücksichtnahme auf den laufenden Spielbetrieb hätten offenere Gespräche mit den Betroffenen verhindert. Für die aber kommt diese Einsicht zu spät. Die Dreigroschenoper wird eine ihrer letzten Theaterproduktionen in Regensburg gewesen sein.