Preisträger des Salzburger Stier: Matthias Tretter im Porträt

Es ist nicht sein erstes Mal: 2007 – im selben Jahr, in dem Mathias Tretter mit Frau und Kindern nach Leipzig zog – bekam er den Salzburger Stier mit dem Ersten Deutschen Zwangsensemble ausgezeichnet, zu dem er sich mit den Kollegen Claus von Wagner und Philipp Weber zusammengetan hatte. Gefragt nach seiner Freude, zitierte Tretter damals in einem Interview US-Filmregie-Legende Billy Wilder: "Preise sind wie Hämorrhoiden. Irgendwann kriegt sie jeder Arsch."

Die Jury des Salzburger Stiers hat Tretter diese Despektierlichkeit nicht krummgenommen. Im Gegenteil: Sie schätzt es ganz offenkundig, dass der 50-jährige auf politische und sonstige Korrektheiten keine Rücksicht nimmt. Und dass er in alle Richtungen des Parteienspektrums austeilt.

Politik-Kabarett 2.0

Mathias Tretter vermag durchaus die traditionellen Erwartungen zu erfüllen, die viele ans Kabarett haben: Tagespolitik spielt für ihn eine Rolle. Und doch bekommt es das Publikum bei Tretter eher mit einem Politkabarettisten 2.0 zu tun. Programmtitel wie "Mathias Tretter möchte nicht Dein Freund sein" oder "Selfie" zeugen davon. Den Verwerfungen des Internet-, Handy- und Socialmedia-Zeitalters gehört sein besonderes Interesse: "Ich habe einen Traum, dass Menschen ihren Müll wieder wegschmeißen, statt ihn zu versteigern. Dass Menschen wieder selbstständig von einem Ort zum anderen finden. Und dass Menschen wieder darauf scheißen, was Kunden, die diesen Artikel kaufen, auch kaufen."

Die verdummende Kraft des Internets ist ebenso Tretters Thema wie der demokratiegefährdende Effekt des digitalen Zeitalters, in dem das Netz und die sozialen Medien als Empörungsmaschinen wirken, die die Debattenkultur und das gesellschaftliche Klima vergiften. Und zwar, so Mathias Tretter, unabhängig davon, ob die Shitstorms von Rechtspopulisten entfacht werden oder von einer woken Linken: "Ich erlebe eine gesellschaftliche Atmosphäre, und ich möchte wirklich betonen, dass es dabei nicht nur um Links geht. Es geht darum, was diese Mechanismen anrichten und dieses Immer-weiter-aufschaukeln. Das hat sehr viel mit einer immer weiter um sich greifenden, zumeist im eigenen Empfinden verorteten Moral zu tun, die absolut gestellt wird."

Zweideutigkeiten aushalten

Die immer seltener werdende Bereitschaft, Zweideutigkeiten auszuhalten, bedeutet für Tretter neben einer Gefahr für die Gesellschaft im Allgemeinen auch eine Bedrohung für die Satire im Besonderen – lebt die doch von Doppelbödigkeit und Ironie. Insofern kämpft Tretter auch für seinen ganzen Berufsstand, für den eine absolut gesetzte Political Correctness das Aus bedeuten würde, und verstößt munter weiter gegen PC-Regeln: "Facebook ist ja für Computer Nerds kein soziales Netzwerk. Das ist ein vernetztes Sozialwerk für die Integration sexuell Benachteiligter."

Preise wie der Salzburger Stier sind übrigens, so wie Mathias Tretter das sieht, auch eher was von Nerds für Nerds. In dem Fall eben Kabarett-Nerds. Die Anerkennung sei toll, auch das Preisgeld – beim Stier 6.000 Euro je Preisträger – beim breiten Publikum aber solle man ihre Wirkung bitte nicht überbewerten: "Da ist wirklich ein ganz große Fehleinschätzung drin, die meint, dass Preise dazu führen würden, also gerade Kabarett-Preise, dass man in irgendeiner Art und Weise berühmt werden würde. Ich werde nach der Vorstellung immer noch gefragt, welchen Job ich tagsüber habe."