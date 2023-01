Preissturz: War's das jetzt mit den NFTs?

An alle, die immer noch nicht so richtig verstanden haben, was NFTs eigentlich sind: Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. NFTs sind tot. Jedenfalls jene, die als digitale Kunstwerke auftreten. Ein kleiner Markt mag vielleicht überleben, aber der große Hype ist auf jeden Fall vorbei, kaum jemand investiert noch.

Warum gibt es NFTs?

Dabei war die Idee so schön: technisch unkopierbar gemacht, kann man nun endlich auch mit digitalen Kunstwerken handeln! Zur Erinnerung: Der Kunstmarkt basiert im Wesentlichen auf der Idee des Unikats: viele Menschen wollen dasselbe unnachahmliche, einzigartige Produkt und treiben in Bieterschlachten den Preis dafür nach oben. Zur Gegenprobe mag die Druckgraphik dienen: 100 identische Abzüge von ein- und demselben Druckstock sind deutlich preiswerter.

Das Problem: Seit etwa 100 Jahren gibt es immer mehr technisch reproduzierbare, in jüngerer Zeit sogar auf digitalen Daten basierende Kunst: Fotografie, Film, Video, Computergrafik, Skulpturen aus dem 3D-Drucker.

Damit diese Art von Kunst auf dem Kunstmarkt bestehen kann, habe man sich auf künstliche Verknappung geeinigt, erklärt Matthias Mühling, Direktor des Münchner Lenbachhauses: "Das macht ja eigentlich keinen Sinn, außer in der Hinsicht, dass sich Preise nach Angebot und Nachfrage richten und deshalb eine Verknappung des Angebots notwendig ist, um [als Künstler; AdR.] das Geld zu verdienen, das man braucht, um das alles am Leben zu erhalten."

Das Bedürfnis nach Originalität

NFTs sind der Gipfel dieser Entwicklung. Denn hier wird nicht nur das zweite, dritte, hundertste Foto eines digitalen Datensatzes NICHT gedruckt. Nein, es wird aktiv enorm viel Aufwand betrieben, den unendlich multiplizierbaren Datensatz in ein unkopierbares NFT, also eine Computergrafik mit Echtheitszertifikat umzuwandeln. Dazu braucht es gigantische Rechenleistungen, also Energie in Form von Strom. Kurz gesagt: NFTs sind nicht nur widersinnig und unzeitgemäß, sondern auch richtig umweltschädlich.

"Die Innovationskraft der Digitalität liegt ja eigentlich darin, dass es unendlich reproduzierbar ist – und nicht darin, diese unendliche Reproduzierbarkeit mit hohem Energieaufwand auszuschließen", meint Mühling. Daran könne man aber auch ablesen, wie sehr die Menschen immer noch an der Idee des Originals hingen.

NFTs als Spekulationsobjekte

Der höchste Preis für ein NFT wurde bisher für ein Werk des amerikanischen Künstlers Beeple gezahlt: Um sich im Zeichnen zu verbessern, hatte der Grafikdesigner täglich eine kleine Fingerübung angefertigt. 5.000 dieser Bildchen fügte er zu einem Werk zusammen und machte daraus das NFT "Everydays". Der Verkaufspreis von fast 70 Millionen US-Dollar machte Beeple zu einem der teuersten lebenden Künstler.

Auch sehr beliebt als NFT: die Serie "Bored Apes". Zu sehen sind langweilige und gelangweilte Affen in Menschenkleidung in herkömmlicher Comic-Manier vor einfarbigem Hintergrund. Justin Bieber hat für einen dieser Affen angeblich 1,3 Millionen Dollar gezahlt. Nach dem aktuellen Preissturz ist das Ding aber nur noch einen Bruchteil davon wert.

Auch Damien Hirst "spielt" mit digitalen Originalen

NFTs sind kein Kulturthema. Sie sind eine Anlageform, ein Phänomen der Finanzwelt, aber weil sie eine visuelle Komponente aus Farben und Formen haben, tauchen sie irgendwie doch immer wieder im Feuilleton auf. Außerdem gibt es ja auch noch die Künstler, die da mitmischen.

Bestes Beispiel: Damien Hirst, der – je nach Sichtweise – gemeine, geldgeile oder geniale Kommentator der Kunstwirtschaft, hat die Sache mit den NFTs im letzten Jahr auf den Punkt gebracht. Für das Projekt namens "The Currency" – also "Die Währung" bemalten er bzw. seine Mitarbeiter 10.000 handgeschöpfte DIN-A4-Blätter mit bunten Punkten und verkauften sie zunächst virtuell.

Nach dem Ende der Auktion durften die Käuferinnen und Käufer entscheiden, ob sie lieber die Bilddatei als NFT oder das physische Kunstwerk zugeschickt bekommen wollten. Das überraschende Ergebnis: mit 5.149 zu 4.851 entschieden sich etwas mehr Menschen für die physische Variante des Werks - immerhin ja auch Emaillefarbe auf handgeschöpftem Büttenpapier. Die Blätter derer, die das NFT wollten, verbrannte Hirst in einer publikumswirksamen Happening-Aktion. Die physischen Hirst-Punkte stiegen dadurch nur im Wert.