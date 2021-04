Preisgekrönte Animation: Der Trickfilm "Josep"

Es beginnt mit einer Flucht. Im Jahr 1939, von Spanien nach Frankreich, über die Pyrenäen, und das im Winter. Drei Männer stapfen in der Dämmerung durch den Schnee. Einer ist auf Krücken unterwegs. Ihm fehlt ein Bein.

Klaustrophobische Bilder, atmosphärische Sounds

Die Bilder bleiben skizzenhaft. Immer wieder gibt es Landschaftstotalen mit kaum ausgearbeiteten Details. Bis auf die Schneeflocken, die munter durchs Bild tanzen, scheint die Szene wie eingefroren. In ihr gefangen: die drei Männer. Sie bewegen sich nicht. Dann folgt im Überblendmodus das nächste Bild. Ein kleiner Zeitsprung: Die Männer haben sich ein paar Meter durch den Schnee vorgekämpft. Endlich erreichen sie den Grenzstein.

Durch diese Form der sprunghaften Animation entsteht eine erstaunliche Intensität. Wie in einem Alptraum, in dem man nicht vom Fleck kommt, der Situation ausgeliefert ist. Ein Gefühl der Hilflosigkeit erfasst den Zuschauer. Atmosphärische Dichte erzeugt Regisseur Aurel, der u.a. als Cartoonist für Le Monde arbeitet, darüber hinaus durch die klug komponierte Tonspur, durch Geräusche und Musik, die das Flüchtige und Stockende der Bilder in einen Fluss bringen. Unter anderem den Europäischen Filmpreis und den französischen César hat "Josep" seinem Schöpfer bereits eingebracht.