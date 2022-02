Preis der Leipziger Buchmesse: Das sind die Nominierten

Ganz ohne Literatur muss Leipzig in diesem März nicht auskommen: Das Gastland Portugal wird seine Titel trotz Absage der Buchmesse in Buchhandlungen im ganzen Stadtgebiet präsentieren. Ursprünglich waren 42 Veranstaltungen geplant, rund fünfzig Neuerscheinungen sollten vorgestellt werden. Und auch das wichtigste Event auf der Leipziger Buchmesse ist nicht gefährdet: Wie geplant sollen am 17. März um 16 Uhr die Buchpreise vergeben werden.

"Wir möchten Literatur leuchten lassen"

"Die Vergabe des Preises der Leipziger Buchmesse ist in diesen Tagen wichtiger denn je“, so Buchmessedirektor Oliver Zille in einer Pressemitteilung: "In den schwierigen pandemischen Zeiten fehlt den Verlagen, Autor:innen und Übersetzer:innen jene so notwendige Öffentlichkeit und die Begegnung mit den Leser:innen. Mit der Preisverleihung möchten wir Literatur leuchten lassen. Die Glashalle des Leipziger Messegeländes wird dafür den würdigen Rahmen bieten."

Die nominierten literarischen Werke zeichneten sich durch ihre "außergewöhnliche Sprachkunst aus, die überhaupt erst eine Auseinandersetzung mit ihren Themen ermöglicht", so Juryvorsitzende Insa Wilke. "Auch im Sachbuch hat uns die mitreißende Intensität überzeugt, mit der die Autor:innen sich mit völlig unterschiedlichen rhetorischen Ansätzen ihren Fragestellungen widmen."

Und das sind die 15 Bücher der Saison, die in den drei Kategorien ins Rennen gehen:

Belletristik

Dietmar Dath: „Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman" (Matthes & Seitz Berlin, August 2021)

Tomer Gardi: „Eine runde Sache“, zur Hälfte übersetzt aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer (Literaturverlag Droschl, Juni 2021)

Heike Geißler: „Die Woche“ (Suhrkamp Verlag, März 2022)

Emine Sevgi Özdamar: „Ein von Schatten begrenzter Raum“ (Suhrkamp Verlag, Oktober 2021)

Katerina Poladjan: „Zukunftsmusik“ (S. Fischer Verlag, Februar 2022)

Sachbuch / Essayistik

Horst Bredekamp: „Michelangelo" (Verlag Klaus Wagenbach, August 2021)

Hadija Haruna-Oelker: „Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken" (btb Verlag, März 2022)

Christiane Hoffmann: „Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" (Verlag C.H.Beck, Februar 2022)

Juliane Rebentisch: „Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt" (Suhrkamp Verlag, Februar 2022)

Uljana Wolf: „Etymologischer Gossip. Essays und Reden" (kookbooks, Juni 2021

Übersetzung

Irmela Hijiya-Kirschnereit, übersetzte aus dem Japanischen: „Dornauszieher. Der fabelhafte Jizō von Sugamo“ von Hiromi Itō (Matthes & Seitz Berlin, August 2021

Stefan Moster, übersetzte aus dem Finnischen „Im Saal von Alastalo. Eine Schilderung aus den Schären“ von Volter Kilpi (mareverlag, Oktober 2021)

Andreas Tretner, übersetzte aus dem Russischen: „Wunderkind Erjan“ von Hamid Ismailov (Friedenauer Presse, März 2022)

Helga van Beuningen, übersetzte aus dem Niederländischen: „Mein kleines Prachttier“ von Marieke Lucas Rijneveld (Suhrkamp Verlag, September 2021)

Anne Weber, übersetzte aus dem Französischen: „Nevermore“ von Cécile Wajsbrot (Wallstein Verlag, Juli 2021)

Der Preis der Leipzig Buchmesse wird von einer siebenköpfigen Jury vergeben: Unter der Leitung von Insa Wilke haben nach Angaben der Messe Moritz Baßler, Anne-Dore Krohn, Andreas Platthaus, Miryam Schellbach, Shirin Sojitrawalla und Katharina Teutsch die Nominierten ausgewählt. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse soll seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung würdigen.

Vom 18. bis 20. März soll unabhängig davon außerdem die buchmesse_popup im Werk 2 in Leipzig stattfinden. Über 50 Verlage präsentieren dort ihre Titel, dazu soll es in den Cammerspielen ein umfangreiches Lesungsprogramm geben. Die Veranstaltung sei als einmaliges Ereignis gedachtet und richte sich ausdrücklich nicht gegen die etablierte Messe, hieß es in einer Pressemitteilung.