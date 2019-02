Preis der deutschen Filmkritik 2018 für zwei BR-Koproduktionen

Der Bayerische Rundfunk freut sich über zwei Auszeichnungen beim Preis der deutschen Filmkritik 2018: Am Montag hat der Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) in zwölf Kategorien im Rahmen der Berlinale seine Preise verliehen, darunter zwei BR-Koproduktionen. Josef Bierbichler ist für sein Drehbuch von "Zwei Herren im Anzug" ausgezeichnet worden und Eva Trobisch hat für ihren Film "Alles ist gut" den Preis für das beste Spielfilmdebüt erhalten.

Familiensaga und deutsche Geschichte

Als Schauspieler ist er schon lange ein Schwergewicht im deutschen Film, mit "Zwei Herren im Anzug" hat Josef Bierbichler ein spätes Regiedebüt vorgelegt: die Verfilmung seines eigenen autobiografischen Romans "Mittelreich". Es ist das Jahr 1984, und es ist am Ende des Sommers: Im ausgedienten Tanzsaal eines ehemals traditionsreichen Gasthauses am See haben der Wirt und Bauer Pankraz (Josef Bierbichler) und sein 35-jähriger Sohn Semi (Simon Donatz) gerade die letzten Gäste verabschiedet, die zum Leichenschmaus zu Ehren der verstorbenen Frau und Mutter Theres (Martina Gedeck) erschienen waren.

Nun sitzen Vater und Sohn in erzwungener Gemeinschaft beisammen und unterhalten sich über die Vergangenheit: 1. und 2. Weltkrieg, alliierte Besatzung, den ersten Traktor, Kalten Krieg, Wirtschaftswunder, Flüchtlinge, Studentenunruhen, die Familie. Alles kommt stockend und sehr persönlich zur Sprache und (für den Zuschauer) ins Bild. Zwei unbekannte, vornehm gekleidete Herren (Johan Simons und Peter Brombacher) werden sie vom späten Nachmittag an bis in die anbrechende Nacht hinein als zwar ungebetene, aber doch eindringliche Stichwortgeber ihres familiären Erinnerns über einen Zeitraum von 70 Jahren begleiten. All das zeigt Bierbichler mit der ihm eigenen feinfühligen Kraft. Ausgezeichnet wird er nun für die Adaption seines Romans für das Drehbuch zu "Zwei Herren im Anzug".