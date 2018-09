Darf eine Ballerina braune Strumpfhosen tragen?

An der New Yorker Ballett-Akademie haben sie sehr klare Vorstellungen davon, was die weiblichen Tänzer tragen müssen, nämlich lachsfarbene Strumpfhosen und farblich darauf abgestimmte rosa Spitzenschuhe. Die 23-jährige schwarze amerikanische Ballerina Precious Adams hat damit ein erhebliches Problem. Sie sei nicht "farbenblind", sagte sie und bevorzugt daher Strumpfhosen in Brauntönen, die ihrer Meinung nach besser zur ihrer Hautfarbe passen. Als junge Ballett-Schülerin habe sie sich über ihr Proben- und Bühnen-Outfit nie Gedanken gemacht, sagte sie dem britischen Evening Standard, doch als professionelle Darstellerin sei sie zum Ergebnis gekommen, dass die vorgeschriebene Kleidung für sie keinen Sinn mehr mache: "Es ändert die Ästhetik. Oberkörper und Beine sollten optisch eine Einheit bilden, aber wenn du rosa Strumpfhosen trägst, beißt sich das farblich einfach gewaltig."