Die Serie "Pose" zeigt, wo Madonnas mutigste Ideen entstanden

Jeder von uns will etwas Besonderes sein. Auch die stilleren und ruhigeren Gemüter unter uns wollen doch zumindest, dass klar ist: Ich bin einzigartig. Scheitern tun wir dann, wenn wir uns nicht ausdrücken können. In den 80ern blühte in der Subkultur eine Gemeinschaft, die sich Orte schuf, in denen Selbstdarstellung aus Outfits, Charakter und Tanzen zur Sportart wurde - Ballrooms. Außerhalb dieser Clubabende war für viele Mitglieder dieser Community das Zurschaustellen ihrer selbst schwierig. Sie waren vor allem Homosexuelle, Transfrauen und alles andere als Teil der sehr weißen Oberschicht der USA.

Die neue Netflix-Serie "Pose" spielt in eben dieser Ballroom-Szene. Wir Zuschauer lernen sie über einen Neuling kennen. Damon ist ein schwarzer Teenie aus einer ruhigen Nachbarschaft und vereint erst einmal so ziemlich alle bekannten Narrative in sich. Kaum kommt er von der Schule nach Hause, schmeißt er eine Kassette an und tanzt in göttlichen Bewegungen durch sein Zimmer. Bis sein Vater nach Hause kommt, das Patriarchat in Person, den schwulen Sohn verdrischt und aus dem Haus wirft. Damon ist ein Smalltown Boy, der von einer Karriere als Tänzer in der großen Stadt träumt – in der er auf Blanca trifft. Eine Transfrau, die ihr eigenes House gründet. Ein House ist der Zusammenschluss einer frei gewählten Familie, Zufluchtsort für alle, die in der Gesellschaft sonst nirgendwo einen Platz haben und – wie Damon – von der leiblichen Familie verstoßen wurden. Familienoberhäupte wie Blanca werden "Mother" genannt. Sie sind Mutter-Ersatz, Ratgeber, nehmen ihre Schützlinge an die Hand und bestimmen die Regeln des Zusammenlebens.

Inspiration für Stars wie Madonna und Lady Gaga

Diese Welt, in die "Pose" uns einführen will, inklusive eigenen Vokabulars, ist immer noch aktuell. Zum einen gibt’s in auch in Deutschland immer mehr "Voguing"-Kurse, die den expressiven Tanzstil der Ballrooms unterrichten, zum anderen speist sich so einiges aus dem Werk zwei der berühmtesten Popstars aus dieser Ära. Madonna sang nicht nur "Vogue" sondern holte sich Tänzer für ihre "Blonde Ambition"-Tour direkt aus den Ballrooms. Lady Gaga bezeichnete sich und ihr Team zu Beginn ihrer Karriere als "House of Gaga" und spielte in vielen frühen Songs auf diese Subkultur an. Gerade erst hat die u.s.-amerikanische Teyana Taylor ein Video zu ihrer Single "WTP" veröffentlicht, das einen modernen Ballroom zeigt.