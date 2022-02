Porzellanikon feiert 40. Geburtstag mit Sonderausstellungen

Museumsdirektorin Anna Dziwetzki und ihr Team haben am Donnerstag das vielfältige Programm für das Jubiläumsjahr 2022 vorgestellt. Unter dem Motto "More than Bricks" können große und kleine Museumsbesucher ab 20. März in Selb die Tradition und Zukunft der Architekturkeramik entdecken.

Hingucker in tristen Gemäuern

"Architekturkeramik, also Kacheln, Fliesen oder Klinker sind genau das, was aus tristen Gemäuern echte Hingucker macht“, so Dziwetzki. Dies könne man in der Sonderausstellung bis Anfang Oktober an zahlreichen Mitmachaktionen mit allen Sinnen erleben. Die Sonderausstellung werde wie ein Stadtbummel gestaltet: "Die Besucher und Besucherinnen gehen an Fassaden vorbei, an Fabrikgebäuden, an Kirchen und Schlössern“, sagte Dziwetzki.

Einige Exponate erstmals öffentlich zu sehen

Erstmals in der Museumsgeschichte gibt es fast zeitgleich eine zweite Sonderausstellung: Ab 7. Mai werden am Standort in Hohenberg an der Eger unter dem Titel "Unikate erzählen“ seltene und ungewöhnliche Einzelstücke aus der Porzellanmanufaktur Meißen gezeigt. Der Großteile der über 200 Exponate aus den Jahren 1970 bis 2010, die aus einer privaten Sammlung stammen, sei noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen, so Ausstellungskuratorin Petra Werner.

Führungen speziell für Kinder und Senioren

Zu den beiden Sonderausstellungen kommt ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Es gibt unter anderem Spezialführungen für Senioren und Kinder. Dabei werden nicht nur Rundgänge in Teile der Sonder- und der Dauerausstellungen angeboten, sondern auch Kreativ-Angebote wie etwa ein "High-Tech-Basteln" am 3D-Drucker, Experimente am Dampfkessel oder das Bemalen von Porzellan.

40 Jahre Porzellanikon: Zweitägiges Museumsfest geplant

Mit einem Porzellanmarkt Ende Juli rückt das Porzellanikon die Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern in den Mittelpunkt. Dazu können sich Künstler noch bis Ende März im Museum anmelden. Und Mitte August wird mit einem zweitägigen Museumsfest das 40-jährige Bestehen des Porzellanikons gefeiert. Am 10. August 1982 war der erste Standort in der ehemaligen Hutschenreuther-Villa in Hohenberg an der Eger eröffnet worden.