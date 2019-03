09.03.2019, 14:52 Uhr

Porzellanikon in Selb und Hohenberg feiert 100 Jahre Bauhaus

Mit der Ausstellung "Reine Formsache" feiert das Porzellanikon in Hohenberg an der Eger und Selb den 100. Geburtstag des Bauhaus-Stils. Das Staatliche Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet.