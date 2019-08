Wer von Ribe, der ältesten Stadt Dänemarks, zur Insel Mando fährt, kommt am neuen Wadden Sea Centre vorbei, einer Erweiterung des kleinen didaktischen Zentrums, in dem das Leben des Wattenmeers aus Sicht der Zugvögel erläutert wird. Von der Straße sieht der langgestreckte Gebäudeblock aus, als habe sich ein alter Küstenbunker aus der Erde erhoben, ein grober fensterloser Klotz. Erst wer anhält, entdeckt auf der Nordseite eine gläserne Front – und bemerkt, dass der gräulich-beige, an alten Beton erinnernde Farbton des Hauses in Wahrheit von einem reetgedeckten Dach und einem speziellen Sand-Lehmputz herrühren.

Archaische Robustheit

Die Stadt Ribe besaß einmal den größten Hafen Dänemarks. Hier standen schon im Frühmittelalter Höfe und Dörfer der Wikinger. Genau daran will die Architektin Dorte Mandrup erinnern – an die archaische Robustheit der ehemaligen Behausungen, an das Handwerk und die Materialien der Region. Schilf, Holz, Sand und Lehm. Die Architektin erklärt, sie hätte sich an historischen Bauweisen orientiert, nur die Dimensionen seien anders.

"Human:Nature" ist die Ausstellung im Berliner Architekturforum Aedes betitelt. Dorte Mandrup geht es nicht darum, ikonische Gebäude zu entwerfen, die für sich stehen, Arbeiten, wie man sie von Frank Gehry oder Zaha Hadid kennt, sondern Bauten, die mit ihrer Umgebung kommunizieren, sozial wie ökologisch. Lage und Gestalt eines Gebäudes sollen das Bewusstsein für Natur und Landschaft schärfen – wie aktuell beim Bau eines Besucherzentrums in Grönland beim Ilulissat Icefjord. Der gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe und gilt als vom Klimawandel bedroht.