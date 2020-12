"Port Authority": Ungewöhnliche Liebe am New Yorker Busbahnhof

Paul ist gerade erst in New York angekommen, da weist ihn die Stadt schon zurück: Seine Halb-Schwester sollte ihn am Busbahnhof abholen, ihn bei sich zu Hause aufnehmen – aber da ist niemand, der auf ihn wartet. Er ist allein, steigt ab ins kalte Subway-Reich, um dort immerhin ein paar Stunden Schlaf zu finden, und wird erneut mit der Erbarmungslosigkeit der Metropole konfrontiert. Das Handy: kaputt, das Gesicht: voll Blut, aber immerhin – so erklärt ihm der junge Mann, der ihm am Ende zur Seite springt – immerhin nicht vergewaltigt.

Das ist das eine Bild des Bahnhofs "Port Authority", das Paul kennen lernt. Das andere ist ihm zwar ebenso fremd, aber es ist doch auch anziehend: Eine Gruppe Menschen tanzt vor dem Bahnhof, ihre Körper strahlen die Freiheit, die Gewandtheit aus, die Paul mit seinem eingeknickten Gang völlig fehlt.

Gefahr und Schönheit

Dieser weiße, in sich gekehrte Mann aus Pittsburgh wirkt wie der Gegenentwurf zu der Gruppe Tanzender – schwarz, queer, offen in der Schönheit, aber auch in der Verletzlichkeit ihrer Körper. Unter ihnen ist eine junge Frau. Paul traut sich irgendwann, sie wirklich anzusehen, sich berühren zu lassen von dem, was er sieht, und: sie anzusprechen. Was mit seinem Gesicht passiert sei, fragt ihn Wye, als sich die beiden, mit ein wenig Abstand zur Gruppe, kennen lernen. "Das hättest du nicht von mir erwartet", sagt Wye und sie hat recht: Paul verliebt sich zwar sofort in sie, aber was das Leben dieser schönen Frau so kompliziert und reich macht, ahnt er lange nicht.

Er müsse endlich die Augen aufmachen, wird Wye ihm deshalb später einmal an den Kopf werfen, und sie hat Recht – denn sie hat nie etwas verheimlicht: hat ihn gleich in ihre Wohnung gelassen, viel zu klein für die acht Menschen, die in ihr leben – aber mit Farbe, Stoff, Schmuck in ein schillernd-schönes Zuhause verwandelt. Von außen wirkt diese Wohnung vielleicht wie eine WG, arm und wuchernd in der Anzahl der Bewohner, die Bewohner selbst aber verstehen sich als Familie, in der immerhin jedem die Freiheit geblieben ist, sich selbst eine Rolle zu suchen.

Weißer Junge aus der Provinz, in Trans-Frau verliebt

Wye führt Paul nicht bloß in ihre Familie ein, sondern auch in die Ball-Culture, eine New Yorker LGBTQ-Subkultur, Gegenentwurf zur weißen Mainstream-Gesellschaft. Auf so genannten "Bällen" werden Wettbewerbe ausgetragen, in den verschiedensten Kategorien treten die Konkurrenten gegeneinander an. Auch Wye bereitet sich auf ihren Auftritt vor und Paul merkt erst, als sie über den Laufsteg schreitet, als sie posiert, ihre Schönheit bewusst einsetzt, dass jeder hier im Raum weiß, was ihm erst jetzt klar wird: dass er sich in eine Transfrau verliebt hat.

"Port Authority" arbeitet ganz bewusst und sehr feinsinnig mit Spannungen: Im traditionellen "boy-meets-girl"-Schema erzählt der Film eine Geschichte, die diese Tradition und ihre Stabilität unterläuft. Er zeigt einen jungen Mann, Vertreter des US-amerikanischen Mainstreams, Spiegelfigur vieler Zuschauer, und lässt den Zuschauer beobachten, wie sich dieser Mann den Zugang zu der ihm fremden Welt erkämpfen muss – wie er hoffen muss, diese Welt könnte ihn akzeptieren, ihn anerkennen und nicht andersherum.

Bunte Vielschichtigkeit statt krudes Schwarz-Weiß ...

Aber die verhandelten Gegensätze werden nicht grob gegeneinandergestellt. Nie werden die queeren Körper fetischisiert und auch New York wird nicht schematisch zurechtgestutzt, so als gebe es nur den weißen Mainstream und den queeren Underground. Stattdessen lässt uns der Film Menschen wie Stadtviertel in ihrer Vielschichtig- und Vielfarbigkeit entdecken.

Vielleicht braucht der Zuschauer, nicht anders als Paul, ein wenig Zeit, um die verschiedenen Facetten nicht bloß zu sehen, sondern sie auch zu verstehen. Aber es lohnt sich, durch Pauls Augen zu erkennen, wie eng Blickfelder sein können und wie sie sich öffnen lassen.

Port Authority von Danielle Lessovitz. Ab 17. Dezember als Video on Demand im Salzgeber Club zu sehen (vimeo.com/salzgeber) und auf DVD.