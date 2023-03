Porno-Posse: Houellebecq und der Streit um den Sex-Film

"Der Vertrag, den Ruitenbeek mich hat unterschreiben lassen, zeigt, dass er meiner Meinung nach einfach ein widerlicher Mensch ist", sagt Michel Houellebecq.

Und Regisseur Stefan Ruitenbeek? Der sagt: "Es verletzt mich, dass er versucht, alle möglichen hässlichen Dinge auf mich zu projizieren."

Michel Houellebecq und Stefan Ruitenbeek reden nicht mehr miteinander. Unstrittig ist, dass der niederländische Regisseur für ein gemeinsames Filmprojekt junge Frauen organisiert hat, die in diesem Rahmen freiwillig mit Houellebecq schlafen wollten.

Ein Dreier mit einer niederländischen Studentin

Zuerst hatten der stets streitlustige Schriftsteller Houellebecq und seine Frau in Paris vor Ruitenbeeks Kamera einen Dreier mit einer niederländischen Studentin. Obwohl das Paar Masken getragen habe, sagt Houellebecq, habe es Angst gehabt, erkannt zu werden – und habe deshalb die Veröffentlichung untersagt.

Der Kontakt zum Regisseur blieb aber erhalten, sagt Houellebecq: "Meine Frau hatte ein Drehbuch geschrieben und es Ruitenbeek geschickt. Da hat er gesagt, er sei daran interessiert. Er könne junge Frauen für dieses Drehbuch organisieren. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Drehbuch überhaupt nicht interessiert. In Wirklichkeit wollte er nur Porno-Szenen mit mir haben."

War das ein Casting? War es keines?

Der Regisseur habe Michel Houellebecq und seine Frau, sagen die beiden, auch als privates Paar dokumentarisch porträtiert. Sie selbst seien aber davon ausgegangen, nur als Darsteller für einen fiktiven Film nach dem besagten Drehbuch mitzuwirken, das mit einem Dreier beginne. Mehr noch: Sie hätten das Treffen mit den Frauen im Hotelzimmer in Amsterdam als Casting für den Film verstanden.

Regisseur Ruitenbeek hält das für eine absurde Behauptung: "Natürlich war das kein Casting", sagt er. "Das war nicht, was wir vereinbart hatten und wovon unsere E-Mails gehandelt hatten. Es ist wirklich sehr unfair, was die beiden da tun."

Allerdings ist auch dem Regisseur wegen seiner Filmreihe KIRAC schon unfaires Verhalten vorgeworfen worden. So sollte in einer Folge eine Frau mit dem rechten Philosophen Sid Lukkassen schlafen. Der wird im Film von Ruitenbeek und dem Amsterdamer Künstlerkollektiv Kirac derart vorgeführt, dass man Mitleid mit ihm bekommen kann.

Telefonat heimlich mitgeschnitten? Heimlich gefilmt?

Auch wird gezeigt, wie die Freundin des Regisseurs mit Lukkassen telefoniert, und das Gespräch auf laut gestellt hat. Es wirkt wie eine heimliche Aufnahme: "Ich habe ihn nicht um Erlaubnis gebeten, weil wir damals von so vielen Seiten dafür kritisiert wurden, dass wir diesen Film machen wollten", erklärt sich Ruitenbeek. "Und ich wollte zeigen, was wirklich passiert. Und manchmal sagen Menschen alles Mögliche am Telefon, was sie sich nicht vor der Kamera oder zu Journalisten zu sagen trauen. Und deshalb ist es manchmal interessant, ein Telefongespräch aufzunehmen."

Nach unserem Interview behauptet der Regisseur, er habe sich geirrt und von Lukkassen doch die Erlaubnis bekommen. Er könne das aber nicht mehr belegen. Houellebecq und seine Frau behaupten, Ruitenbeek habe sie teilweise heimlich gefilmt, was der Regisseur bestreitet. Der Regisseur sagt, Houellebecq habe mit drei Frauen in Amsterdam geschlafen.

Der Autor sagt, er habe mit keiner von ihnen Sex gehabt, weil die Stimmung zwischen ihm und dem Regisseur da schon so schlecht gewesen und es zum endgültigen Bruch gekommen sei. Houellebecq sagt, er habe den Vertrag leider ungelesen unterschrieben, sei aber insgesamt in eine Falle gelockt worden: "Ich habe nichts gegen Pornographie. Aber es ist mein Körper. Ich entscheide."

"Vielleicht spielt er immer noch ein Spiel"

Vor dem Streit will Ruitenbeek mit Houellebecq vereinbart haben, für die Öffentlichkeit ein Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit zu spielen. "Vielleicht spielt er immer noch ein Spiel", sagt Ruitenbeek. "Vielleicht dient ihm auch dieses Gerichtsverfahren dazu, um mich unter Druck zu setzen und zu sehen, wie ich mich verhalte, und um das ganze Projekt interessanter zu machen."

In dem Fall wäre eine baldige Auflösung sinnvoll. Denn am 28. März fällt ein Amsterdamer Gericht das Urteil in der Sache.