Pornfluencer und weitere Film-Tipps zum DOK.fest

Dokumentarfilme schärfen den Blick auf die Welt und stärken unsere Empathie – so sehen es die Veranstalter des Dok.fests in München. Ihr Programm bietet spannende, anrührende und mitunter auch schockierende Einblicke – im Kino und in diesem Jahr ab dem 9. Mai auch als Stream im Internet. Ein Überblick, welche Beiträge sich besonders lohnen.

A House made of Splinters

Ein Kinderheim in Lyssytschansk in der Ostukraine. Kleinkinder und Teenager, Jungs und Mädchen sind hier untergebracht. Manche sind autoaggressiv, verletzen sich selbst. Andere prügeln sich, halb im Spiel, halb das Verhalten der Eltern imitierend. Es wird getanzt, gelacht, geweint, ab und an mit Familienmitgliedern telefoniert.

Die Dokumentation "A House made of Splinters" erzählt von Kindern, die viel zu früh erwachsen werden mussten: aufgewachsen in einem kriegs- und krisengebeutelten Land, mit Eltern, die ihre Sorgen im Alkohol ertränken. Der Film ist ein Blick in die nicht all zu lang zurückliegende Vergangenheit. Kurz nachdem die Doku beim Sundance Festival mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde, begann die russische Invasion, das Kinderheim wurde evakuiert. Die herzzerreißenden Geschichten, die Filmemacher Simon Lereng Wilmont zuvor festgehalten hat, bleiben. Und sind mittlerweile noch weit tragischer.