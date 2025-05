Pope sells: Wer alles Profit mit dem neuen Papst macht

Kardinäle stehen Schlange vor einem Getränkeautomaten, darüber der Slogan "Wenn’s bei der Arbeit mal wieder länger dauert" - für Michael Wilde, Kreativdirektor bei Jung von Matt, war das Konklave die perfekte Vorlage für den Werbe-Post einer Lebensmittelfirma. "Diese ikonischen Bilder, der weiße Rauch, das lange Warten, müssen nicht erklärt werden, das bietet für uns Kreative Potenzial damit zu spielen."

Das funktioniere in der schnelllebigen Werbebranche allerdings nur im richtigen Moment, während des Konklaves. Inzwischen sei das Thema passé. Anders in der Kulturbranche: Der Film "Konklave" von Edward Berger erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, nachdem die Streaming-Aufrufe nach dem Tod von Papst Franziskus rapide gestiegen waren. Auch die fast zehn Jahre alte HBO-Serie "The Young Pope" wird gerade viel angeschaut, vielleicht auch, weil es darin um einen fiktiven amerikanischen Papst geht.

Buchhandlungen bestellen mehr "Konklave"

"Wenn jemand stirbt, sagen viele Leute: 'jetzt lese ich mal was darüber'", weiß Patrick Scholz von der Buchhandlung Hugendubel in München. Seine Investition in weitere Exemplare der Buchvorlage zum Film "Konklave" von Robert Harris hat sich ausgezahlt. Auch die anderen Bücher des Autors stehen gerade prominent im Regal.

Die Autobiografie "Hoffe" von Papst Franziskus wurde nach seinem Tod zum Verkaufsschlager, führte die Spiegelbestsellerliste im Bereich Sachbuch an und steht gerade immer noch auf dem zweiten Platz. Im Regal der Buchhandlung ist der umringt von etlichen anderen Büchern, die das Gesicht des verstorbenen Pontifex auf dem Cover zeigen. Papst läuft offenbar - nur welcher?

Umbau in der Auslage: Leo statt Franziskus

Auf dem Buchmarkt beendet man langsam das Kapitel Franziskus: In der großen Hugendubel-Filiale am Marienplatz in München hat man in dieser Woche den Papst-Tisch abgebaut. Und selbst ein paar Häuser weiter in der Dombuchhandlung an der Frauenkirche gibt es keine prominente Auslage mehr für den verstorbenen Pontifex. Man macht sich bereit für den nächsten Papst.

Ein besonderer Kraftakt für den Autor Andreas Batlogg dürfte die Arbeit an der ersten "biografischen Skizze" über den neuen Papst Leo XIV. gewesen sein. Diese wurde nicht einmal zwei Wochen nach der Papstwahl als E-Book veröffentlicht und kommt nächste Woche in die Läden. "Es ist sicherlich keine umfassende Biografie", sagt Simon Biallowons vom Herder-Verlag. "Teile des Buches konnten wir unabhängig von der Papstwahl schon vorbereiten, über die Situation in der Kirche und die Herausforderungen für den neuen Papst."

Bei Patmos hat Vatikan-Spezialist Stefan von Kempis auch ein Porträt geschrieben - sie wird Ende Mai erscheinen. Derweil präsentiert der Tyrolia Verlag "Das große Buch der Päpste" und blickt in die Geschichte.