Popcorn und Päpste – das Kirchenoberhaupt in Film und Serie

Unfehlbar? Im Film interessieren die Schwächen

Und so verwundert es auch nicht, dass der Regisseur Fernando Meirelles die Chance nutze, sich gleich zwei Päpsten filmisch zu nähern: in seinem Film "Die zwei Päpste" über Franziskus und Benedikt XVI., der Ende 2019 im Kino und auf Netflix anlief. Darin zeigt der Regisseur den amtierenden Papst als jungen Priester, der Fehler macht, und an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Unfreiwillig – so erzählt es der Film – wird er in die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur verstrickt.

Typisch für das filmische Herangehen an Kirchenoberhäupter, sagt Natalie Fritz: "Der Papst, obwohl er Mensch ist, ist unfehlbar. Da kommt natürlich die Frage auf: Wie geht ein Mensch mit einer solchen Belastung um? Wie kann er in einer solchen Rolle aufgehen? Oder: Kann er auch einmal aus dieser Rolle schlüpfen?"

Auf Amtsverzicht im Film folgt Benedikts Rücktritt

In "Habemus Papam" (2011) zeigt Regisseur Nanni Moretti sodann einen frisch gewählten Papst, der sein Amt gar nicht erst antreten möchte. Er fühlt sich der Last seiner Verantwortung nicht gewachsen, flieht aus dem Vatikan und tritt am Ende zurück. Eine Fiktion, aus der eineinhalb Jahre später Realität wird: Im Februar 2013 erklärt Benedikt XVI. seinen Rücktritt.

Auch Regisseur Paolo Sorrentino nähert sich zwei Päpsten auch in der aktuellen Sky-Serie "The New Pope". Darin spielt John Malkovich den fiktiven Papst Johannes Paul III., der seinen charismatischen Vorgänger Pius XIII. ersetzen muss. Dieser liegt nämlich im Koma und wird von seinen Anhängern wie ein Heiliger verehrt. Als er obendrein wieder zu Bewusstsein kommt, entbrennt ein erbitterter Machtkampf.

Für Christian Kuchler ist der Erfolg der Serie keine Überraschung: "Dass es nach langer, langer Zeit wieder zwei Päpste gibt, die plötzlich unterschiedlicher Meinung sein können und von denen einer päpstlicher als der Papst sein kann, das ist etwas, was Menschen fasziniert und was sie offensichtlich auch unterhält."