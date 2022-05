Popcorn, Plastik, Rambazamba: Bizets "Carmen" in Salzburg

Musikalisch passt „Carmen“ zweifellos in die Manege, und Dirigent Gabriel Venzago trumpfte so rhythmusselig auf, dass er jederzeit einen Stierkampf hätte begleiten können. Übrigens auch deshalb, weil er den Trubel sorgsam im Auge behielt. Es machte Laune, dem Mozarteumorchester Salzburg zuzuhören, denn es schillerte so bunt und auch so grell wie die Lichter an der Zeltdecke.

Corinna Scheurle in der Titelrolle, Luke Sinclair als Don José und George Humphreys als Escamillo überzeugten stimmlich wie schauspielerisch, was angesichts des Varieté-Aufwands drum herum keine leichte Übung war. Schnell sind Opernsänger in einer derart temporeichen und bewegungsintensiven Inszenierung überfordert, schließlich brauchen sie ihre Kraft und Konzentration für den Gesang. Ganz am Anfang schien Carmen auch tatsächlich etwas kurzatmig, doch die Nervosität legte sich schnell. Insgesamt ein ungewöhnlich beschwingter Opernabend abseits des Üblichen: Mag sein, dass „Carmen“ sonst irgendwie morbider und unheilvoller anmutet, aber jetzt im Sommer darf es ruhig auch mal weniger verschattet sein.

Wieder am 31. Mai, sowie 3., 5., 7. und 15. Juni 2022 im Theaterzelt am Messegelände in Salzburg