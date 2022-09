Popcorn-Kino mit Julia Roberts: "Ticket ins Paradies"

Hand aufs Herz, wer hat's vermisst? Dieses Lachen, das nicht nur Leinwände, sondern ganze Kinosäle ausfüllt und so speziell ist, dass es auch mit geschlossenen Augen zugeordnet werden kann.

Es ist lang her, dass Julia Roberts im Kino zu sehen war, zuletzt im Januar 2019 in "Ben is back". Viel zu lachen gab es nicht in dem Familiendrama, in dem Roberts die Mutter eines drogenabhängigen Teenagers spielte. Und dann? Ging es auch schon bald los mit der Pandemie, dem auf den Kopf gestellten Alltag, den geschlossenen Kinosälen. Zum Lachen war da den wenigsten zumute. Ein Defizit, das nun aufgeholt wird – auch von Julia Roberts, die in ihrem neuen Kinofilm "Ticket ins Paradies" einen geradezu hysterischen Lachanfall hat.

Die Dreamteam-Chemie stimmt

Zugegeben: In der Szene ist Alkohol im Spiel. Und nicht immer geht es so klamaukig und überdreht zu. Schließlich ist "Ticket ins Paradies" eine romantische Komödie, die Julia Roberts wieder mit George Clooney vereint. Also ein Superstar-Dreamteam reaktiviert, das schon in Filmen wie "Oceans 11" und "Oceans 12" bewiesen hat, dass die Chemie stimmt. Auch wenn im aktuellen Film beim ersten Aufeinandertreffen im Flugzeug mehr Fetzen fliegen als Funken sprühen. Das klingt dann so: "Och, das gibt’s doch nicht! Du willst mich wohl verarschen! – Entschuldigen Sie bitte! Ma'm? Ich brauche einen anderen Platz. – Tut mir leid, wir sind ausgebucht. – Wir waren mal verheiratet. Die schlimmsten 19 Jahre meines Lebens. – Wir waren nur 5 verheiratet! – Ich rechne die Erholung mit!"

Roberts und Clooney spielen ein geschiedenes Paar, das die gemeinsame Tochter davon abhalten will, im Inselparadies Bali eine Urlaubsbekanntschaft zu heiraten. Ein klassisches Szenario, das den Geist alter Screwball-Komödien atmet: Sie küssten und sie schlugen sich, redeten schnell und verbreiteten viel Chaos. Und dann küssten sie sich wieder, und vertrugen sich.

Rom-Com-Mathematik

Dass die beiden Streithansln am Ende des Films glücklich vereint sein werden, ist nun wirklich kein Spoiler, sondern simple Rom-Com-Mathematik. Viel interessanter als das Endergebnis ist sowieso das, was dazwischen passiert. Also die Verbalgefechte zwischen Roberts und Clooney, die wohl auch deswegen so gut funktionieren, weil die beiden befreundeten Stars sich privat, aber auch in Interviews gern gegenseitig auf den Arm nehmen, wie hier: "You know, really the whole story is about that George is still in love with me. He's never gotten over me. He never will. And I have a cute french boyfriend. – That's basically the whole story...? – I think that's what's gonna be on the poster!"

Auch wenn Roberts' Zusammenfassung so nicht auf dem Poster steht: Treffend ist sie. Und sie zeigt, wo der Film versucht, Klischees auszuweichen: Nicht der Mann angelt sich eine jüngere Affäre, sondern die Frau. Und nicht sie trauert der alten Beziehung hinterher, sondern er. Das Schöne daran: Die beiden Stars agieren dennoch auf Augenhöhe und erinnern dabei noch am ehesten an eine moderne Variante von Spencer Tracy und Katharine Hepburn. Das legendäre Traumpaar der Goldenen Hollywood-Ära hat unter anderem Rom-Com-Klassiker wie "Ehekrieg" oder "Adams Rippe" gedreht.

Vom Klassikerstatus weit entfernt

Vom Klassikerstatus allerdings ist "Ticket ins Paradies" weit entfernt. Denn die Handlung ist dann doch arg seicht und verlässt sich ein bisschen zu sehr auf den Magnetismus der beiden Hauptstars. Hier greift eher die Kategorie: Unterhaltungskino fürs Kurzzeitgedächtnis, erquickend wie ein Eimer Popcorn, aber auch ungefähr so nachhaltig.