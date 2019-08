Pop und Populismus: Über die Strategien rückwärtsgewandter Stars

Aus einer anderen Ecke dröhnen die Lieder und Statements des österreichischen Sängers und selbsternannten Volksmusik-Rock’n’Rollers Andreas Gabalier. Ihm und anderen Heimatrockern widmet Balzer ebenfalls ein Kapitel über politische Ambivalenz.

"Was das Musikalische angeht, ist da ja so eine Art doppelte Nostalgie. Er verbindet Rockmusik, die sich dann doch an 50er-Jahre Rockabilly anlehnt, mit klassischen Volksmusik- und Heimatschlager-Ikonographien und -Motiven. Dazu singt er dann, wie schön es in seiner Heimat ist und wie gern er mit seinen guten Kameraden Bergtouren macht, um auf dem Gipfel des Berges das eiserne Kreuz zu sehen. Das ist dann so ein Beispiel, wo man sich denkt: Na, das Gipfelkreuz ist normalerweise aus Holz, bei allem was ich als Flachländler weiß. Und dass das aus Eisen sein muss, sagt erst einmal nichts – ist dann aber im Zusammenhang damit, dass es auch Schallplattencover gibt, wo er in einer Körperhaltung zu sehen ist, die man als Hakenkreuz deuten kann."

Helden der prästabilisierten Harmonie

Einzelaussagen sind nicht schlimm, werden sie jedoch zusammengedacht, ergibt sich ein unangenehmes, recht beschränktes Weltbild. Balzer hat sich in die Untiefen der Popkulturen für die breiten Massen begeben und die Helden der prästabilisierten Harmonie unter die Lupe genommen, die Helene Fischers, Andreas Gabaliers und Freiwilds dieser Welt.

In seinem Buch erkundet er auch die avancierten Lebensentwürfe queerer, sexuell nicht eindeutig identifizierbarer Popkünstler wie Planning To Rock, Janelle Monaé oder Sophie. Diese werden gerne im Feuilleton und in den noch vorhandenen Musikzeitschriften abgebildet, weil sie für den gesellschaftlichen Fortschritt und die freie Entfaltung des Individuums eintreten. Zu großer Form aber läuft Balzer auf, wenn er unfreiwillig trashige Gestalten wie Gabalier analysiert.

"Gabalier ist wahrscheinlich am nächsten an einer politischen Partei, nämlich der FPÖ. Auch wenn er sich niemals selber zum Sprachrohr gemacht hat, aber doch immer die Nähe zu Heinz-Christian Strache gesucht hat und sich von dem auch wiederum als Galionsfigur der österreichischen Politik hat ausrufen lassen, ohne sich dagegen zu wehren. Und er hat zu einem gewissen Teil auch deren politische Techniken des kleinen Tabubruchs und der kleinen Grenzverschiebung nach rechts vorweggenommen, dieses 'Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen' bei gleichzeitiger Relativierung, wenn es Nachfragen und Kritik gab. Dieser Dreischritt aus Provokation, Grenzüberschreitung und Relativierung und Viktimisierung als Drittes findet sich schon Ende der 90er-, Anfang der Nuller-Jahre bei ganz vielen Popkünstlern und gerade auch Musikern, um die es in meinem Buch geht."

"Pop und Populismus" von Jens Balzer ist in der Edition Körber erschienen.