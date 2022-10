Pop-Art-Ikone James Francis Gill in Neumarkt

Unter lautem Beifall wurde der 87-Jährige Texaner von den Gästen in der Galerie Herrmann begrüßt. Dass eine Ikone der internationalen Kunstwelt zu Gast in Neumarkt ist, war schon außergewöhnlich.

James Francis Gill gilt neben Andy Warhol und Roy Lichtenstein als Mitbegründer der Pop-Art. Zu Gast in Neumarkt gibt sich der Künstler nahbar - und stilecht in Cowboy-Hut. Seine Werke signiert er besonders gerne mit "Happy Trails to you" - eine Zeile aus einem Westernsong.

"Fancy Neumarkt"

London, L.A. oder Berlin – Gill’s Werke werden in den großen Häusern der Welt gezeigt. Er selbst stammt aus einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Texas. Eine Stadt wie Neumarkt in der Oberpfalz gefällt ihm daher sehr gut. "Es ist viel hübscher hier als dort, wo ich lebe", sagt Gill lachend.

Thomas Herrmann hat den Weltstar in die Oberpfalz gelockt. Anlass ist der 30. Geburtstag seiner Galerie. "Aber nicht alleine 'Women in Cars' war mein Bestreben, sondern ich wollte einen kleinen retrospektiven Überblick über Gill’s Schaffen machen."

Schau zeigt exklusive Werke aus den 60ern

Darum gibt es in der Galerie ganz exklusiv neben aktuellen Werken auch einzigartige Arbeiten aus den 60ern zu sehen, die sonst nicht ausgestellt werden. Wichtig ist es Herrmann dabei ein Gesamtbild von Gill’s Arbeiten abzubilden. "Die alten Werke wirken nicht alt. Das ist das besonders reizvolle. Man sieht die Weiterentwicklung des Künstlers, man sieht auch wie er in seinen aktuellen Arbeiten auch wieder hergeht und Altbekanntes aufnimmt und neu umsetzt."

Durchbruch mit Marylin Triptych

Bekannt wurde James Francis Gill allerdings durch seine Darstellungen von Marilyn Monroe. Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York hat es 1962 gekauft, was den Durchbruch bedeutete und viele weitere Ausstellungen nach sich zog. Auch andere Berühmtheiten werden von ihm porträtiert, darunter Mick Jagger, John Wayne, Audrey Hepburn - viele davon kannte er sogar persönlich.

"Women in Cars"

Zeitlebens widmet er sich allerdings seiner Serie “Women in Cars”. Grundlage dieser Idee sind die sogenannten "Paparazzi-Fotos" von berühmten Frauen in ihren Autos. Mit dieser Serie ist er seit den 1960er-Jahren erfolgreich. Bis heute entwickelt er diese Reihe weiter. Auch weil andere Materialen zur Verfügung stehen.

Für seine aktuellen Arbeiten verwendet er sogar echte Autolackfarben, um den Fahrzeugen besonders intensive Farben zu verleihen. Noch bis 12. November sind James Francis Gill’s Werke in Neumarkt zu sehen. Einige der Werke werden mit einem höheren fünfstelligen Betrag gehandelt.